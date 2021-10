Jesse Watters énumère les nombreuses crises auxquelles est confronté Joe Biden, qui est au «pays de l’imaginaire»

Jesse Watters a tiré la sonnette d’alarme sur les nombreuses crises auxquelles l’administration Biden est confrontée samedi sur « Watters’ World », affirmant que le président est au « pays de l’imaginaire ».

JESSE WATTERS : Inflation, crise des otages, crise frontalière, prix du gaz, étagères vides, chaînes d’approvisionnement en attente, pénurie de main-d’œuvre, criminalité élevée, pandémie, missiles chinois et agenda au point mort. Si une présidence a trois de ces choses, elle est en grande difficulté. La présidence Biden est confrontée à toutes ces choses en même temps. Les sonnettes d’alarme devraient sonner en ce moment, mais pas dans le pays imaginaire de Biden. Les problèmes progressent vraiment, tout va bien et Joe Biden va tout à fait bien.

…

Biden a été élu sur la promesse qu’il ramènerait les choses à la normale. Mais la vie en Amérique n’est pas normale. C’est maintenant la nouvelle normalité. Les masques et les mandats sont là pour rester. Vous ne pouvez pas louer, ne pouvez pas voler, ne pouvez pas acheter. La Maison Blanche pense que ce n’est qu’une blague.

…

Vous ne comprenez pas ? Ce n’est pas la faute de Biden. C’est de notre faute si nous nous attendons à avoir des cadeaux de Noël pour Noël, des dindes pour Thanksgiving, du papier toilette pour demain. C’est comme lorsque Jimmy Carter nous a dit de porter des pulls lorsque les factures de chauffage de la maison étaient exorbitantes. C’est la nouvelle normalité ici, les gars. Habituez-vous, paysan. Nous progressons et rien ne coûtera rien.

…

Il est très clair pourquoi les chiffres du sondage de Biden s’effondrent. Les deux derniers sondages l’ont à 37% d’approbation. Il est dans une spirale de la mort parce que les gens pensent qu’il est déconnecté, un menteur incompétent qui rend leur vie plus difficile et plus chère. Et n’osez pas être en désaccord avec l’agenda Biden, ils enverront les fédéraux après vous.

