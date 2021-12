Jesse Watters explique pourquoi les médias ne peuvent « réhabiliter personne »

Jessie Watters a expliqué comment les médias n’ont pas réussi à sauver les élites libérales embourbées dans les crises samedi sur « Watters’ World ».

JESSE WATTERS : Tu crois au Karma? Je fais. Plus ça change, plus c’est la même chose. Nous avons tous vu de mauvaises personnes faire de mauvaises choses. Ils s’en tirent un moment, n’est-ce pas ? Mais tôt ou tard, tout revient à les mordre. Enfin, la gauche récolte ce qu’elle sème. Chaque quartier libéral en Amérique est secoué. Deux acteurs hollywoodiens au cours des semaines consécutives qui ont dominé l’actualité, embourbés dans des scandales massifs. Jussie Smollett et Alec Baldwin, tous deux narcissiques haïssant Trump, tous deux des menteurs téméraires faisant honte à leur industrie. L’un reconnu coupable d’un canular d’appâtage racial, l’autre a abattu une femme sur le plateau. Les deux ont couru à ABC News et ont pleuré.

…

Mais ABC ne les a pas sauvés. Les deux interviews leur ont explosé au visage. Et maintenant, ils sont confrontés au mépris national et à une possible peine de prison. Les médias, une autre institution libérale, en phase terminale et incapable de réhabiliter qui que ce soit. Le principal présentateur de CNN, Chris Cuomo, fait face à ses propres allégations d’inconduite sexuelle, licencié par Jeff Zucker pour un motif valable, et Cuomo va poursuivre CNN pour obtenir le paiement du reste de son contrat. CNN dit que ça ne paiera pas, donc c’est sur le point de devenir moche avec des fuites.

