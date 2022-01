Jesse Watters : Joe Biden est une « marchandise endommagée » après 2021

L’animateur de « Watters’ World », Jesse Watters, a qualifié le président Biden de « biens endommagés » entrant en 2022, ajoutant que la première année du président est « officiellement terminée, tout comme le reste de sa présidence ».

JESSE WATTERS : 58% des Américains le désapprouvent et les démocrates veulent le mettre au premier plan. L’ancien directeur des communications d’AOC s’est adressé à Politico pour dire à quel point Joe était impopulaire et vieux… pas très gentil. Il a dit une citation: « Il est profondément impopulaire. Il est vieux, comme vierge. Il a été largement inefficace à moins que nous ne comptions les juges ou tout ce que nous utilisons dans le tableau de bord du baseball. Et je pense qu’il sera probablement démoli à mi-parcours. «

Même le directeur de campagne de Bernie dit qu’il ne fait aucun doute que Biden est sur la bonne voie pour affronter un challenger principal progressiste. Ainsi, les présidents sortants qui font face à de sérieux défis primaires ou à de sérieux challengers tiers perdent toujours le général. Il suffit de demander à Jimmy Carter et Bush 41. Nancy Pelosi dit aux donateurs que les démocrates doivent se vanter davantage de ses réalisations et quelles seraient-elles ? Rien ne me vient à l’esprit. Et la guerre civile de son parti fait rage alors que certains démocrates s’affaissent et secouent la tête pour s’être dirigés trop à gauche. Vous vous souvenez de l’animateur de MSNBC Chris Matthews ? Il a tweeté: « J’ai essayé d’avertir que nous nous dirigions vers l’extrême gauche. » Même tordu [Hillary Clinton], dit l’escouade en train de mener une mission kamikaze.

La fête de Joe est à la gorge les uns des autres tandis que COVID revient de manière très importante. Il aurait dû savoir qu’une vague hivernale allait arriver, mais il s’est fait prendre au dépourvu. Les États-Unis ont battu un nombre record de cas de COVID cette semaine, avec plus d’un million de nouvelles infections en une journée. Les compagnies aériennes annulent des milliers de vols. Des travailleurs qui appellent, des gens qui deviennent fous, qui se sentent bien, mais qui font la queue pendant des heures pour se faire tester, puis qui se rendent malades pendant au moins une semaine. C’est le bordel absolu. Le rapport sur l’emploi de décembre était un autre gros gâchis. Les économistes s’attendaient à plus de 400 000 emplois créés, mais le nombre n’est que de 199 000. Cela semble être un travail facile pour être économiste. Vous êtes payé pour vous tromper. Également payé pour avoir tort – Joe Biden.

