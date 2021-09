in

L’animateur de Fox News, Jesse Watters, a critiqué le président Biden jeudi dans “Tucker Carlson Tonight”, affirmant que le président “menaçait les non vaccinés plus qu’il ne menaçait les talibans”.

JESSE WATTERS : Joe Biden menace les non vaccinés plus qu’il ne menace les talibans. C’est exactement la même histoire que nous avons vue avec le moratoire sur les expulsions du CDC. Premièrement, Joe Biden a dit qu’il ne le ferait pas. Ensuite, il l’a fait quand même. Donc, il n’y a aucune justification légale du tout.

…

Si les vaccins fonctionnent, pourquoi les vaccinés ont-ils besoin de « protection » contre les non-vaccinés ? Joe Biden n’a pas dit. Il n’a pas non plus expliqué pourquoi les voyageurs vaccinés doivent toujours porter des masques dans les avions. Au lieu de cela, ce soir, Joe Biden a annoncé des amendes plus élevées pour les voyageurs qui n’obéissent pas

…

L’ironie est qu’aujourd’hui, alors que Joe Biden annonçait ces mandats, Kamala Harris s’est prononcée contre « l’ingérence du gouvernement » dans ce qu’elle a appelé les « décisions personnelles en matière de bien-être ».

Maintenant, les républicains réagissent. La présidente du GOP, Ronna McDaniel, vient d’annoncer que le Comité national républicain poursuivra l’administration Biden pour cette ordonnance :

“Lorsque son décret entrera en vigueur, le RNC poursuivra l’administration pour protéger les Américains et leurs libertés.”

