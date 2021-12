Jesse Watters : la chance de Biden est passée, il a perdu le contrôle du pays

Jesse Watters a déclaré que la chance de Joe Biden s’écoulait samedi sur « Watters’ World », notant que l’administration du président était embourbée par plusieurs crises.

JESSE WATTERS : Biden a toujours été un gars chanceux toute sa vie politique. Il a remporté son siège au Sénat parce qu’une grève syndicale vient de mettre fin aux courriers de son adversaire au cours de la dernière semaine. Ensuite, Obama l’a arraché à un tas inutile de sénateurs pour devenir vice-président. Le champ Dem 2020 était si faible, tout ce qu’il avait à faire pour remporter la nomination était de ne pas être un socialiste fou. Trump était positionné pour le fumer avant que COVID ne frappe. Le virus a brouillé la course et a donné au frêle Joe l’occasion idéale de se cacher avant le jour des élections et de prétendre qu’il ne faisait que suivre la science. Ensuite, les médias libéraux ont bloqué la surprise républicaine d’octobre, l’ordinateur portable de Hunter – les connexions de Biden avec la Chine totalement ignorées.

Mais la chance de Joe a tourné court. N’ayant jamais été cadre toute sa vie, Joe s’est figé. Il ne supportait pas la pression. Tout autour de lui a commencé à se fissurer, et il a officiellement perdu le contrôle du pays, et même son propre agenda.

Son plan d’aide sociale de 2 200 milliards de dollars pour le marquis Build Back Better est mort cette année. Manchin l’a tué. Et il ne reviendra probablement pas. L’inflation ravage le pays, coûtant à la famille moyenne 3 500 $ de plus cette année. Seuls 17% des Américains disent qu’ils sont mieux lotis maintenant par rapport à l’année dernière. C’est selon un sondage Fox Business. Quatre-vingt-un pour cent ne disent pas grand-chose. L’inflation est un problème majeur dans le pays, mais tous les démocrates continuent à parler le 6 janvier. La frontière est grande ouverte, pendant ce temps, les illégaux apportent de la drogue, du crime et du COVID – une autre caravane massive se dirigeant vers l’Amérique en ce moment.

