Jesse Watters prévient que les démocrates veulent que Biden soit « roi » plutôt que président

Les démocrates de gauche actuellement furieux contre le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin pour avoir effectivement tué la législation de refonte socio-économique du président Biden « Construire en mieux » ont fait des demandes comme s’ils voulaient un roi et non un président, a déclaré Jesse Watters mardi sur « The Five. «

Dans un tweet plus tôt dans la journée, une représentante de New York frustrée, Alexandria Ocasio-Cortez, a appelé Biden à « s’appuyer sur son autorité exécutive maintenant – il l’a retardé et sous-utilisé jusqu’à présent ».

L’animateur Dagen McDowell a déclaré à Watters que des gens comme le démocrate du Bronx seraient à l’inverse apoplectiques si un républicain comme Donald Trump essayait de forcer l’ensemble de son programme à adopter par décret exécutif, et « se plaindre et crier à propos de la ruine de la démocratie ».

Représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y. (Photo de Caroline Brehman/CQ-Roll Call, Inc via .)

« Faisons-le roi », a fait remarquer Watters à propos du point de vue de l’extrême gauche sur la façon dont Biden devrait maintenant se comporter.

« Nous lui bâtirons un trône, mettrons une couronne sur sa tête. Nous aurons juste une monarchie. L’escouade peut rentrer à la maison – le pouvoir de la bourse que nous pouvons donner à Joe. »

« Renvoyer la Cour suprême chez elle aussi pendant que nous y sommes. Contrôles et contrepoids. Juste une monarchie maintenant. Genre, qui parle comme ça ? »

Watters a noté que les critiques des démocrates ne réussissaient pas le « test de la chaussure sur l’autre pied » et que le mantra de l’extrême gauche semblait être « juste le faire passer ».

KING : OMAR ATTAQUE MANCHIN PROUVE QU’IL A RAISON

Bette Midler assiste à Variety’s Power of Women : New York. (PA)

L’animateur Greg Gutfeld a ajouté que les attaques personnelles contre Manchin de la part de critiques comme l’actrice Bette Midler n’aident pas.

Midler a déclaré que les résidents de Virginie-Occidentale étaient « pauvres, illettrés et épuisés » après que leur sénateur principal eut torpillé la législation qu’elle soutenait tant. La star de « Beaches » et ancien caméo de « Seinfeld » se sont excusés plus tard, affirmant qu’elle « voit juste du rouge ».

De même, la chroniqueuse du New York Post Andrea Peyser a souligné plus tôt mardi que l’État de la montagne lui-même avait été fondé par des « individualistes endurcis » qui se sont séparés de la Confédération et des comtés esclavagistes comprenant le Commonwealth de Virginie en 1861 pour devenir une nouvelle « Union » État au milieu de la guerre civile.