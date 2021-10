L’animateur de Fox News, Jesse Watters, a déchiré mercredi le procureur général Merrick Garland pour avoir soutenu sa note aux employés du ministère de la Justice concernant une réponse fédérale à la violence et à l’intimidation des responsables des conseils scolaires.

Garland a déclaré mercredi au comité judiciaire du Sénat que les excuses de la National School Boards Association concernant la lettre qui a inspiré sa note n’affecteraient pas la position du DOJ lorsqu’il s’agissait d’intervenir dans des menaces contre les responsables des conseils scolaires.

« Quelle marionnette », a déclaré Watters dans « The Five ». « C’est une marionnette de la gauche radicale et stupide. Il n’est pas articulé. Il ne pouvait pas répondre à une seule question. C’est une marionnette stupide et c’est une marionnette corrompue parce que sa famille gagne de l’argent en faisant pousser le CRT. »

Le procureur général Merrick Garland témoigne devant une audience du comité judiciaire du Sénat examinant le ministère de la Justice à Capitol Hill à Washington, le mercredi 27 octobre 2021. (Tasos Katopodis/Pool via AP) (Tasos Katopodis/Pool via AP)

Lorsqu’il a comparu devant le comité judiciaire de la Chambre la semaine dernière, Garland a reconnu l’influence de la lettre originale de la NSBA, qui citait des cas, notamment des comportements non violents de parents frustrés qui n’incluaient pas de menaces, mais qui étaient jugés perturbateurs.

Watters a déclaré que le refus de Garland de se retirer de la note malgré la déclaration mise à jour de la NSBA rappelle la confiance du FBI dans le dossier Steele, même si ses allégations n’étaient ni vérifiées ni fondées.

« La lettre explose. Au lieu de simplement la laisser tomber, il continue le groupe de travail du FBI », a-t-il observé. « À quoi cela vous rappelle-t-il? Cela me rappelle quand le dossier a été déterminé, au début, à être démystifié, et ils ont continué à l’utiliser pour espionner Trump. »

Merrick Garland, procureur général des États-Unis, lors d’une conférence de presse au ministère de la Justice à Washington, DC, États-Unis, le jeudi 9 septembre 2021.. (Photo par ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / .) (Photo par ANDREW CABALLERO-REYNOLDS /. via .) (Samuel Corum/Bloomberg via . | Photo par ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/. via .)

Watters a remis en question l’accent mis par Garland sur la question, se demandant si son temps en tant que procureur général serait mieux consacré à la sécurité nationale des États-Unis.

« Imaginez que vous êtes le procureur général et que vous pensez à la matrice de menaces qui arrive », a déclaré Watters. « De quoi devons-nous nous inquiéter ? Trafic sexuel, traque d’armes à feu, espionnage chinois, sympathisants de l’Etat islamique, faussaires, fraudeurs d’entreprise… mais non. Un lib envoie une lettre au procureur général et il dit : ‘Nous allons coller le FBI sur les parents en colère.' »