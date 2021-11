Jesse Watters: Rittenhouse juge une perte massive pour les médias d’entreprise

L’animateur de Fox News, Jesse Watters, a accusé les médias d’avoir condamné Kyle Rittenhouse avant que le verdict ne soit rendu dans le « Watters’ World » de samedi, ajoutant que le « jury avait résisté à la foule » et qu’ils avaient « écouté le témoignage ».

JESSE WATTERS : Kyle Rittenhouse a fondu en larmes alors que le jury tenait son sort entre leurs mains, et le verdict a été lu non coupable de tous les chefs d’accusation. Justice a été rendue. Notre système fonctionne. Il s’agissait d’un cas flagrant d’autodéfense. Le jury a été soumis à d’intenses pressions de la part des manifestants et des médias pour rendre un verdict de culpabilité. Les jurés étaient photographiés, suivis et harcelés par des militants et la presse, mais ils ont pu voir au-delà de la corruption et de l’intimidation. Les procureurs étaient voyous et imprudents. Ils ont précipité les charges, puis ont surfacturé juste pour nourrir la foule du corps qu’elle voulait. …

Les mensonges des médias ont déclenché l’émeute, qui a fini par coûter des millions de dégâts et deux vies. Rappelez-vous, ce sont les mêmes médias qui veulent vous faire croire qu’il y avait pour la plupart des manifestations pacifiques alors que le feu flambait derrière eux ? ont-ils arrêté ? Non. La presse a pollué le jury, calomnié l’accusé et attaqué le juge. Ne vous y trompez pas, ce verdict a représenté une perte massive pour les médias institutionnels. Leur pouvoir s’effrite peu à peu.