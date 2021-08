Jesse Williams de Grey’s Anatomy revient déjà à la télévision pour un nouveau projet passionnant

Dans Take Me Out, Jesse Williams incarnera Darren Lemming, un joueur de baseball métis jouant pour les Empires (fictifs) au début des années 2000. Repérez toutes sortes de drames lorsque Darren décide de sortir, ce qui a tendance à être un choix controversé dans le monde du sport, et Take Me Out fera briller ses lumières sur les préjugés et les sectarismes séculaires exposés sur le terrain, dans les tribunes , et dans le vestiaire. Pris dans la lutte de vouloir être lui-même dans le travail qu’il aime, Darren fait face à une montée raide en écrasant des boeufs avec des amis et des coéquipiers alors que les Empires se lancent dans une saison réussie, tout en acceptant la singularité d’être un gay joueur de baseball de couleur. C’est définitivement une histoire importante et significative que Williams excellera sans aucun doute à donner vie.