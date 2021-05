Jesse Williams quitte Grey’s Anatomy après 12 saisons – The Chihuahua News – Intrelines

Après 12 saisons, Jesse Williams quitte Grey’s Anatomy. L’acteur, qui a joué Jackson Avery, dira au revoir à son personnage dans l’épisode 17 × 15, intitulé Tradition, qui sera diffusé sur ABC le 20 mai.

“Je serai toujours reconnaissant pour les opportunités illimitées qui m’ont été offertes par Shonda Rhimes, le réseau, le studio, les co-stars, notre incroyable équipe, Krista Vernoff, Ellen Pompeo et Debbie Allen”, a déclaré Williams dans un communiqué recueilli par Deadline .

«L’expérience et la résilience nées de la création de près de 300 heures de télévision de calibre mondial sont un cadeau. J’ai eu la chance d’apprendre beaucoup de choses et je remercie nos fans, qui apportent tellement d’énergie et apprécient nos mondes communs. Je la porterai toujours avec moi. Je suis extrêmement fier de notre travail, de notre impact et d’avancer avec tant d’outils, d’opportunités, d’alliés et de chers amis », a-t-il conclu.

«Jesse Williams est un artiste et un activiste extraordinaire. Voir son évolution au cours des 11 dernières années à l’écran et à l’extérieur a été un vrai cadeau », a ajouté la productrice exécutive et showrunner Krista Vernoff.

“Jesse et Jackson Avery nous manqueront beaucoup, qui ont parfaitement joué pendant tant d’années”, a-t-il ajouté.

Williams a été incorporée dans la fiction dans la saison 6. La série a ouvert la voie à ses adieux dans l’épisode 17 × 14, intitulé Look Up Child. Dans l’épisode, Jackson rend visite à son père Robert (Eric Roberts) et a une conversation sincère avec son ex et l’amour de sa vie, April. (Sarah Drew), la mère de sa fille Harriet.

L’épisode entrecoupe les conversations de Jackson avec Robert et April, dans lesquelles il communique sa décision de reprendre la fondation familiale. Le protagoniste décide de déménager à Boston et souhaite que son ex-femme et sa fille l’accompagnent. Au final, Apriel révèle qu’elle et son partenaire ont rompu, laissant la porte ouverte à une éventuelle réconciliation entre Jackson et son ex.

Ces dernières années, Williams a tenté sa chance au-delà du jeu d’acteur, en tant que producteur de Two Distant Strangers, une production oscarisée du meilleur court métrage. Il a également réalisé quelques épisodes de Grey’s Anatomy et un chapitre de la série Rebel. En tant qu’acteur, il tournera bientôt Team Joy et Marked Man.