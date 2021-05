Jesse Williams quittera Grey’s Anatomy après 12 saisons

Acteur Jesse Williams devrait quitter la série à succès Grey’s Anatomy d’ABC après 12 saisons où il a joué le Dr Jackson Avery.

La sortie de Williams a été taquinée dans l’épisode de la nuit dernière, où il a été montré avoir des conversations de cœur à cœur avec son père, Robert (joué par Eric Roberts), et son ex, April (joué par Sarah Drew), et il leur a dit qu’il prévoyait de reprendre la fondation de sa famille pour opérer des changements et créer «une véritable équité raciale en médecine».

La décision entraînerait le déménagement de son personnage à Boston depuis Seattle. «Je ne fuis pas quelque chose, j’essaye de courir vers quelque chose. J’essaye de créer quelque chose à moi », dit-il dans l’épisode.

Williams – qui est un activiste dans la vraie vie – est avec la série depuis sa sixième saison en 2009. Dans une déclaration, il a écrit: «Je serai à jamais reconnaissant pour les opportunités illimitées que m’offre Shonda, le réseau, le studio, le collègue Castmates, notre incroyable équipe, Krista, Ellen et Debbie », en référence au créateur de Grey’s Anatomy Shonda Rhimes, showrunner Krista Vernoff et co-stars / producteurs Ellen Pompeo et Debbie Allen.

«En tant qu’acteur, réalisateur et personne, j’ai eu la chance obscène d’apprendre tant de choses de tant de gens et je remercie nos magnifiques fans, qui insufflent tant d’énergie et d’appréciation dans nos mondes communs», a poursuivi Williams. «L’expérience et l’endurance nées de la création de près de 300 heures de télévision mondiale de premier plan sont un cadeau que je porterai toujours. Je suis extrêmement fier de notre travail, de notre impact et d’avancer avec autant d’outils, d’opportunités, d’alliés et de chers amis. »

Dans une déclaration à Deadline, Vernoff a affirmé: «Jesse Williams est un artiste et un activiste extraordinaire.»

«Regarder son évolution ces 11 dernières années à l’écran et à l’extérieur a été un vrai cadeau», a-t-elle déclaré. «Jesse apporte tant de cœur, une telle profondeur de soin et tant d’intelligence à son travail. Jesse nous manquera terriblement et Jackson Avery nous manquera – joué à la perfection pendant tant d’années.

Son dernier épisode sera diffusé le 20 mai.

Williams a récemment signé pour co-vedette dans un film d’Amazon appelé Marked Man.

