Jessica Alba a pris cette doublure argentée de son année à la maison

« Je pense toujours que c’est bien pour vos enfants de vous voir pratiquer ce que vous prêchez – ce sont les meilleures leçons qu’ils peuvent recevoir », a déclaré Alba.

Alors qu’elle est une conférencière recherchée, partageant ses histoires de rejet et la lutte de plusieurs années pour trouver des investisseurs avant qu’elle ne fasse entrer son entreprise en bourse en mai dernier pour une valeur de 1,44 milliard de dollars, elle a admis : « J’ai découvert que vous pouvez parler aux enfants jusqu’à ce que vous soyez bleu au visage (croyez-moi, je l’ai fait), mais leur faire voir que vous faites réellement le travail est beaucoup plus puissant. «

En fin de compte, a-t-elle poursuivi, elle espère que la décennie d’efforts ininterrompus qui l’ont vue travailler jours, nuits et week-ends, en plus de se rappeler comment elle a lutté pour survivre d’un chèque de paie à l’autre au cours de ses premières années d’actrice, démontrera à ses enfants qu’eux aussi, peuvent tracer leur propre voie dans tout ce qu’ils jugent bon.

« Je veux que mes enfants croient qu’ils peuvent réaliser tout ce à quoi ils pensent et je crois que c’est ce que je leur montre à travers mon travail », a expliqué Alba. « En leur enseignant via ma propre expérience, même si ce n’est certainement pas toujours facile, ils peuvent voir que tout est possible. »