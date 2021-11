Jessica Alba est la dernière star de la campagne de marketing sur Switch axée sur les célébrités de Nintendo

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Dans une nouvelle offre pour commercialiser sa populaire console Switch, Nintendo a déployé les célébrités dans une nouvelle série de publicités. Le dernier à s’impliquer ? Nul autre que Jessica Alba.

L’actrice américaine, que vous connaissez sans doute dans des films comme Fantastic Four et Sin City, peut être vue en train de jouer à Ring Fit Adventure, Mario Golf: Super Rush et Just Dance 2022 avec sa famille dans la nouvelle publicité. « Se déplacer en s’amusant, c’est notre façon de jouer », dit-elle.

L’annonce fait suite à d’autres vidéos récentes mettant en vedette Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother et la pop star Christina Aguilera; chaque publicité se concentre sur la célébrité choisie et sa famille profitant de la Switch ensemble.

Alors, qui est le prochain ? Combien de temps Nintendo continuera-t-il cela? Placez vos paris dans les commentaires.