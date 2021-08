Jessica Alba partage ses incontournables de la rentrée

Nous avons interviewé Jessica Alba parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

La rentrée scolaire approche à grands pas, ce qui signifie que les parents et les élèves doivent se préparer pour le semestre à venir. Et, bien sûr, cela signifie que nous avons quelques achats à faire. Précédemment, Sarah Michelle Gellar et Jessica Simpson ont partagé leurs articles indispensables pour la rentrée. Maintenant, c’est l’heure de notre dernier E! Éditeur invité de la rentrée Jessica Alba pour révéler ses choix. En tant que fondatrice de The Honest Company, Jessica a une occasion unique de voir un besoin dans la vie de sa famille et d’aider à créer un produit pour résoudre ces problèmes pour nous tous.

Un produit dont elle est très fière sont les kits de retour à l’école de The Honest Company. La mère de trois enfants a l’intention de les envoyer dans les classes de ses enfants, soulignant à E! News : « Les enseignants consacrent déjà beaucoup de temps et d’argent à leurs salles de classe. Le moins que nous puissions faire est d’envoyer des produits de nettoyage efficaces, sûrs et doux. Nous nettoyons tellement ces jours-ci et il est bon d’éviter les produits chimiques agressifs. » L’entreprise de Jessica nous a appris à tous que des produits efficaces n’ont pas besoin d’être fabriqués avec des ingrédients agressifs et irritants pour être efficaces. The Honest Company propose des articles de soin pour bébé, de beauté et de nettoyage conscients qui prouvent que les formules propres et durables fonctionnent vraiment.

Si vous voulez être sûr que vos enfants seront propres et en sécurité à l’école, Jessica a choisi des masques réutilisables, des sprays désinfectants et des lingettes pour sa liste de produits essentiels pour la rentrée. Si vous souhaitez consacrer plus d’efforts à vos soins personnels, Jessica a partagé des produits pour le bain et le corps pour aider les parents et les étudiants à se détendre pendant le semestre stressant. Continuez à faire défiler pour en savoir plus sur ces articles et pour voir la liste complète des produits indispensables de Jessica ainsi que ses idées personnelles.