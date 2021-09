Jessica Alba partage ses secrets de soins de la peau d’automne et ses produits préférés

Nous avons interviewé Jessica Alba parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Les produits présentés sont de la propre ligne de Jessica. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Juste au moment où vous terminez enfin votre routine de soins de la peau, il y a un changement de saison, ce qui signifie généralement que nous devons nous regrouper et faire des ajustements. Pour beaucoup d’entre nous, cela implique de changer les produits que nous utilisons. Jessica Alba fait ça aussi, mais à un autre niveau. Lorsque sa routine n’est toujours pas tout à fait adaptée à la nouvelle saison, elle peut créer de nouveaux produits via sa marque Honesty Beauty pour s’adapter au changement de temps. Honesty Beauty nous a appris à tous que les produits de beauté propres et socialement responsables peuvent être incroyablement efficaces et abordables.

Nous avons parlé à l’entrepreneure de sa routine de soins de la peau d’automne, de ses trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de nos produits et de ses essentiels d’automne, la Honest Beauty Hydrogel Cream et le Prime + Perfect Mask. La crème Hydrogel est hautement hydratante sans sensation de gras ou de lourdeur. Le masque Prime + Perfect est un masque hydratant qui sert également de base, créant une toile parfaitement lisse pour l’application du maquillage.