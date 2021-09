Jessica Andrade parle de ses photos nues divulguées

in

Jessica Andrade, combattante de l’UFC

Des photos nues de Jessica Andrade, ancienne championne du monde UFC, ont été divulguées sur son compte OnlyFans. Qu’est-ce que ça a à dire ? Contrairement à ce que vous pourriez penser, je n’étais pas énervé, tel que reconnu par MMA Fighting.

Jessica Andrade et ses photos nues

«Je n’étais pas contrarié car j’imaginais déjà ce qui pouvait arriver. J’ai aussi vu cela arriver à d’autres combattants. Je n’étais pas contrarié parce que j’ai fait tout cela en sachant que cela finirait par fuir.

Avis

“J’ai 30 ans et mon corps ne sera pas beau toute ma vie, alors il faut en profiter tant qu’il fait beau.. Personne ne voudra le voir plus tard (rires). Tu ferais mieux de l’utiliser maintenant. Mais elle n’était pas fâchée. Je pensais que c’était drôle parce que les gens faisaient beaucoup de mèmes.

« Si j’avais pris ces photos contre mon gré, cela aurait été différent. Mais je l’ai fait en sachant que cela arriverait probablement. Tout le monde n’est pas honnête avec vous tout le temps. Les photos étaient un forfait pour une personne, mais vous ne connaissez pas le cœur et la nature de cette personne, et malheureusement c’est arrivé. Mais c’était une expérience d’apprentissage. Alors maintenant, nous prenons des photos, mais uniquement pour les bonnes personnes et de la bonne manière.

“J’ai payé ma voiture et six ou sept mois de loyer à Las Vegas à l’avance. Je n’ai même pas utilisé l’argent dans mon sac de mon dernier combat. J’ai pu payer mes factures au Brésil, aider ma famille et aider la famille de Fernanda avec l’argent d’OnlyFans.

