Jessica Biel et Justin Timberlake partagent une photo rare avec leurs fils pour Noël

Jessica Biel et Justin Timberlake ont accueilli leur deuxième enfant l’année dernière (Photo: .)

Jessica Biel a fait tourner les fans en partageant une photo de famille très rare avec son mari Justin Timberlake.

L’actrice de Sinner, 39 ans, et la chanteuse de SexyBack, 40 ans, sont notoirement privées de leurs deux fils, Silas, 6 ans, et Phineas, 17 mois.

En fait, ils sont si discrets qu’ils n’ont même officiellement confirmé l’arrivée de leur deuxième enfant que six mois après sa naissance.

S’adressant à Instagram, la maman de deux enfants a commémoré Noël avec deux photos alors qu’elle se promenait avec son mari et leur progéniture.

Dans le téléchargement, on pouvait la voir tenant Phineas dans ses bras lors de la promenade familiale, prise en sandwich entre son fils aîné d’un côté et son beau de l’autre.

« Merci pour mes gars… », a-t-elle simplement légendé le téléchargement. ‘Joyeux Noël tout le monde!!’

Juste au bon moment, les fans ont inondé la section des commentaires d’éloges pour le cliché rare – ainsi que pour leur décision de ne pas partager les visages de leurs fils en ligne.

« Tellement puant mignon aussi #privacy », a répondu un adepte.

« Tout le monde ne veut pas que les visages de leurs enfants soient sur Internet. Belle famille et moments passés ensemble!…Merci pour le partage », a convenu un autre.

Un utilisateur d’Instagram a déclaré : » Tellement normal et beau !!! «

Jessica a été félicitée pour le doux cliché de Noël avec Justin (Photo: .)

« Belle famille, joyeux Noël les gars », a commenté l’un d’eux

« Joyeux Noël et bonne année », a ajouté un fan. « Ils grandissent en un instant. Profitez de la balade, c’est une belle étape de la vie.’

Jessica et Justin ont accueilli leur deuxième enfant ensemble l’été dernier, mais ont réussi à garder le tout secret, sans confirmation publique ni photo du baby bump de l’actrice de l’équipe A faisant le tour.

Cependant, elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais eu l’intention que ce soit une grossesse secrète – cela coïncidait simplement avec la pandémie mondiale.

Parlant de l’actualité de son bébé lors d’une récente apparition sur le podcast Armchair Expert, elle a déclaré à l’hôte Dax Shepard: » J’ai eu, comme, un bébé Covid secret. Ce n’était pas comme si c’était censé être un secret.

« C’est juste que Covid est arrivé, puis je suis allé dans le Montana avec ma famille et je ne suis jamais parti. »

Jessica a également parlé de la naissance de la petite, partageant à quel point elle était reconnaissante qu’au moment où elle a commencé le travail, les restrictions hospitalières se soient légèrement assouplies, ce qui signifie que Justin a pu être à ses côtés.

« Il y a eu un moment là-bas où personne n’était autorisé du tout et je devenais vraiment nerveuse à propos de cette situation », a-t-elle ajouté.

«Mais oui, il a été autorisé. Je pense que si j’avais dû être là seul, ça aurait été horrible. J’aurais eu très peur.

