Jessica Biel partage une photo rare d’elle et des fils de Justin Timberlake

Jessica Biel s’est récemment rendue sur Instagram pour partager une photo rare d’elle et des fils de Justin Timberlake. L’actrice nominée aux Emmy a eu deux enfants avec l’ancien boys band : Silas, six ans, et Phineas, un an. Sur la nouvelle photo, la famille heureuse est vue de dos, marchant sur une route de gravier avec des arbres d’un côté et une clôture de l’autre. Silas marche à côté de sa mère, tandis qu’elle tient Phineas dans ses bras, avec Timberlake marchant de l’autre côté d’elle.

« Merci pour mes gars… Joyeux Noël à tous !! » Bienne s’est exclamée dans la légende des photos, suscitant de nombreuses réponses de la part des fans et des abonnés. « Joyeux Noël… tu me manques !! » a répondu l’actrice Melanie Lynskey. « Joyeux Noël !!! Profitez avec votre belle famille! » quelqu’un d’autre a commenté. « Joyeux Noël ! Continuez à produire de superbes spectacles ! Vous rockez !!! » a écrit un autre utilisateur, faisant apparemment référence au travail de Bienne sur le drame télévisé acclamé par la critique The Sinner. Plus récemment, elle a joué dans la série Facebook Watch Limetown et en tant que voix de Mme Burrow dans le dessin animé Pete the Cat d’Amazon.

Peu de temps après la naissance de Silas, Bienne a parlé avec E! News sur le fait d’être une nouvelle maman et a partagé ce qu’elle préférait dans le fait d’avoir un nouveau bébé. « Probablement au moment où il se réveille d’une sieste », a-t-elle admis. « Il regarde en quelque sorte autour et vous vous glissez en quelque sorte et regardez par-dessus le berceau et il lève les yeux et il va [Biel lets out a big sighing sound]. Juste une bouche gommeuse, pas de dents, juste un grand sourire, heureux que tu sois en vie et que tu le regardes juste. C’est probablement le plus magique. »

En 2017, Biel s’est assis pour un Reddit « Ask Me Anything » et a expliqué à quoi ressemblait sa nouvelle expérience de maternité, et a parlé de ne pas toujours se concentrer sur la parentalité quand elle était plus jeune. « Honnêtement, je n’ai pas grandi en rêvant d’avoir des enfants et d’avoir une famille. J’étais tellement concentrée sur ma carrière et tellement concentrée sur mon existence égoïste, haha, mais je pense que rencontrer mon mari m’a inspirée », a-t-elle déclaré, via Grossesse Magazine. « Un jour, je me suis juste réveillé et j’ai su que c’était ce que je voulais faire et ça a été la chose la plus difficile et la plus grande de tous les temps et je ne l’abandonnerais pour rien au monde. »

Plus récemment, Bienne lui a proposé d’élever deux enfants, tout en apparaissant dans The Ellen DeGeneres Show. « Un ami très sage m’a dit : ‘Un c’est beaucoup. Et deux c’est mille' », a-t-elle dit en riant, via le Daily Mail. « C’est exactement ce que l’on ressent. Vous êtes comme une défense d’homme à homme, une personne est ici, une personne est là-bas. C’est une course folle et sauvage. »