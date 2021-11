Jessica Cediel avoue : Êtes-vous prête à être mère ?

.

Tout au long des cinq saisons du programme de compétition Exatlon États-Unis, nombreux sont les visages emblématiques qui ont traversé les sables féroces de la République dominicaine, où il se déroule depuis sa création en 2018.

Depuis lors, la belle présentatrice, journaliste et mannequin colombienne Jessica Cediel a fait partie intégrante de différentes instances de l’émission de téléréalité sportive; d’abord en tant que journaliste numérique, au courant de tout ce qui concerne Exatlon États-Unis sur les réseaux sociaux, présentant son résumé hebdomadaire et plus tard avec tout ce qui s’est passé derrière les caméras, en direct de la République dominicaine, cessant de participer à la troisième saison pour faire place à de nouveaux visages chargés de diriger le programme avec son présentateur d’alors Erasmo Provenza.

Sa participation à Exatlon États-Unis était tellement acceptée que Jessica serait déjà devenue une figure acceptée au sein de la compétition. Cela jusqu’au début de la quatrième saison, au cours de laquelle elle a été licenciée pour la production de la série sans autre explication. Une fois que cela s’est produit, la jeune fille s’est concentrée sur se consacrer à sa santé et à poursuivre différents projets personnels pour continuer à grandir en tant que femme d’affaires et présentatrice en Colombie, son pays natal.

Votre crise sanitaire

Une partie de la franchise de Jessica Cediel, a été de reconnaître devant ses millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, qu’il y a quelques années un médecin négligent, sous la promesse d’améliorer son apparence physique, a effectué une opération qui lui a presque coûté la vie. . , et l’a amenée à subir différentes procédures médicales très douloureuses pour retrouver la santé dont elle jouit aujourd’hui.

Parallèlement à cela, la fille a été la protagoniste de romances célèbres avec différents messieurs bien connus dans le monde du divertissement. On dit qu’il a ensorcelé des galants d’Hollywood comme Tom Cruise, ou Gerard Butler, et a eu de longues relations avec le chanteur Pipe Bueno, et même avec l’ancien athlète américain d’Exatlon Mack Roesch, qui lui a même demandé de l’épouser, puis a rompu sa relation et être les protagonistes d’un combat pour la bague de fiançailles qui a fait la une des médias.

Calme et concentré sur son travail

À ce jour, Jessica Cediel est concentrée sur son travail, elle est dans plusieurs projets télévisés et en tant que mannequin, en même temps, elle a été vue à un rendez-vous avec plusieurs garçons bien connus, mais la vérité est que l’homme de 38 ans -vieille beauté colombienne Elle est célibataire, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne veut pas fonder de famille.

Sans surprise, Jessica a récemment fait une session de questions-réponses via son profil Instagram, où elle a reçu la question sur une maternité à venir, elle dit qu’elle va congeler ses ovules dans ce qui semble un bon candidat pour avoir des enfants. Ne manquez pas la vidéo !

Les messages des followers n’ont pas attendu. Certains félicitent la jeune fille d’avoir fait un pas vers une autre famille, d’autres s’étonnent de voir Cediel songer à devenir bientôt mère.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires