Jessica Cediel demande un baiser à Ozuna

La mannequin et présentatrice de télévision colombienne, Jessica Cediel, a publié une vidéo coquette avec la chanteuse Ozuna, après avoir terminé les enregistrements du film Odyssey The Movie, un projet que l’artiste produirait et qui serait sa biographie, selon les informations publiées. par Latfan.com.

« Fatigué mais heureux! Merci pour tout! Tu es un grand ! @ozuna », a écrit mystérieusement le Colombien de 39 ans.

Puis elle a mis en ligne une vidéo où ils ont l’air très heureux et Cediel explique qu’Ozuna l’a invitée à participer à la production. « Quel plaisir de faire partie de projets aussi spéciaux ! Merci pour l’opportunité! A très bientôt en salles @ozuna @odiseathemovie », a écrit accompagnant la vidéo où elle apparaît très souriante avec le chanteur.

« Eh bien, eh bien, je salue mon peuple de Colombie, me voici avec ce beau… fou de les revoir, fou d’aller leur rendre visite », a déclaré le Portoricain dans l’enregistrement où il apparaît en train de serrer le Colombien dans ses bras. Compte tenu de cela, Cediel a répondu: « Merci beaucoup, en Colombie, nous vous aimons beaucoup et merci parce que c’est une opportunité de faire partie de ce projet très spécial. »

Compte tenu de cela, Ozuna a déclaré: « Merci à cette belle fille de m’avoir accompagnée ce jour-là, alors je vous envoie beaucoup de bisous. » C’est après les déclarations du chanteur que Cediel a répondu par un « Tu m’en montreras un plus tard ? »

La question coquette de l’ancienne journaliste d’Exatlon laissant entendre qu’elle voulait un baiser de l’artiste, et le sourire complice de l’interprète de « Caramelo », ont déclenché les rumeurs d’idylle entre les deux personnages. Malheureusement, les plus de 8,6 millions de followers du Colombien n’ont pas pu commenter la publication, car l’actrice a désactivé la possibilité de laisser des commentaires.

Cediel a suscité la polémique après avoir créé une page payante de contenus exclusifs, où il propose des vidéos à la demande pour ses fans et en accès direct. « Finalement!!! Dans mon profil, vous pouvez trouver le lien mes belles personnes », a-t-il annoncé avec une vidéo suggestive publiée sur son Instagram.

Regardez la vidéo suggestive de Jessica Cediel

« Je suis Jessica Cediel et je veux vous souhaiter la bienvenue sur mon site Web. Ici, nous parlerons directement, je partagerai également des photos et des vidéos exclusives, des coulisses, des conseils beauté et bien plus encore », annonce la page récemment ouverte du présentateur de télévision. « Beaucoup d’entre vous m’ont toujours demandé des vidéos, eh bien, via ma page, vous pouvez commander une vidéo personnalisée pour vous ou vos proches. »

Selon les informations sur le site, la valeur de l’abonnement pour accéder au contenu exclusif de Cediel est de 0,99 $ US le premier mois, puis de 2,99 $ US par mois. Payeriez-vous pour voir Jessica Cediel ?

