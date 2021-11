Jessica Cediel est amoureuse ? | NowMyism.com

.

Des cœurs, des messages romantiques et une danse affectueuse avec dévouement, ont été quelques-uns des indices qui indiqueraient que Jessica Cediel est tombée dans les bras de Cupidon. Bien que l’ancienne reporter de l’émission de téléréalité Telemundo Exatlon États-Unis, n’ait pas eu la meilleure des chances en matière d’amour, tout indique qu’elle vit un très bon moment.

La Colombienne de 39 ans a téléchargé une photo sur son Instagram où elle est vue heureuse posant avec une rose rouge et en arrière-plan un ballon en forme de cœur qui dit Je t’aime et un immense bouquet de roses peut être vu.

Et dans son sourire je voyais quelque chose de plus beau que les étoiles. Pour vous… #sourires », a-t-il écrit à côté de la publication, déclenchant des commentaires flatteurs de ses plus de 8,7 millions de followers sur Instagram.

« Je n’aurai pas l’argent pour t’acheter un château, mais je deviendrai jardinier pour t’offrir les plus belles fleurs », « Quelle très divine beauté de femme, que Dieu te garde toujours belle », et « Elle a l’air heureux, et du coup elle a déjà son prince », ont-ils commenté.

Plus tard, la présentatrice et actrice a impressionné son public avec une danse sensuelle. « Je t’aime… », a-t-il écrit dans la publication. Dans la vidéo, on le voit vêtu d’un short court, de longues bottes à talons hauts et d’un haut noir qui révèle son abdomen, tout en chantant la même phrase.

Cediel n’a pas fourni plus de détails sur qui inspirerait ses expressions romantiques, cependant, elle a clairement indiqué que, qu’il y ait ou non un prince charmant dans sa vie, elle a appris à s’aimer et est vraiment fière de tout. elle a réalisé. .

« Jessica, si je devais remonter le temps, je te dirais que je suis très fière de toi et de tout ce que tu as accompli. Ne laissez rien éteindre ce sourire de fille qui vous motive toujours à continuer malgré les obstacles ! Nous optons pour plus! JE T’AIME. PS : cette photo a été prise aujourd’hui et elle capture le sourire de mon âme. C’est l’une des plus belles photos que j’aie jamais prises de toute ma vie », a-t-elle écrit dans une nette dédicace à elle-même, le visage sans maquillage et paré d’un immense sourire.

La dernière relation officielle que la journaliste a rendue publique a été sa cour avec Marck Roesch, avec qui elle a annoncé ses fiançailles en décembre 2019. Cependant, peu de temps après, tout s’est terminé et l’Américain de 33 ans et participant à la troisième saison d’Exatlón, a affirmé que le Colombien refusait de rendre la bague de fiançailles qu’il lui avait offerte. Espérons que cette fois vous avez trouvé le bon.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires