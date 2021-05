Jessica Cediel: Qui est votre nouveau partenaire romantique?

. Jessica Cediel secrets de beauté

La présentatrice colombienne Jessica Cediel, avec son talent pour les caméras, a une vertu indéniable et c’est sa beauté captivante qui vole les cœurs partout où elle va. C’est pourquoi la mannequin aussi, journaliste et femme d’affaires, à chaque fois qu’elle entame une éventuelle nouvelle relation, ses millions de followers explosent sur les réseaux sociaux, cherchant à en savoir plus qui est la nouvelle personne chanceuse qui a conquis le béguin, mais en même temps, évasive, femme aux yeux bruns profonds et aux longs cheveux noirs.

Les romances sonores de Jessica Cediel

Con más de 8 millones de fieles seguidores en su perfil de la red social Instagram, no es secreto que cada cita que pueda tener la colombiana con un pretendiente, despierte una ola de comentarios y es por eso que sus romances han sido muy sonados en todos les moyens de communication.

Avec le chanteur colombien Pipe Bueno, Jessica a eu une longue relation de cinq ans, qui a été forgée alors que les deux ont décollé de leur carrière.Ainsi, finalement, la renommée qu’ils ont acquise a joué un rôle déterminant dans leur destin et bien qu’ils aient pris fin, les deux restent profondément ancrés. le respect.

«Pipe est une personne formidable. C’était une très belle romance qui a duré ce qu’elle devait durer, cinq ans, mais sans faute de nous deux, la distance nous a vraiment tués et les horaires de travail n’aidaient pas non plus car il vivait très occupé et je vivais aussi très occupé à l’extérieur, et pour C’est ce que nous avons décidé de terminer », a déclaré Jessica, mais elle a également déclaré que Bueno était très en train de faire la fête dans une interview:« Il sortait faire la fête tous les week-ends et j’y suis resté comme un connard. Ils sont tous tombés amoureux de moi; acteurs, producteurs, réalisateurs: «Jessi dînons, Jessi»… et moi: Non, j’ai un petit ami. Je n’ai pas de petit ami. J’étais de l’Univision à la maison et de la maison à l’Univision, tandis que l’autre faisait la fête et se séparait, jusqu’à ce que je ne dise plus rien; au revoir, bonne chance… Et c’est pourquoi nous avons terminé ».

Puis vint l’homme d’affaires colombien Leo Sarría, qui fut son premier fiancé. Comme prévu, le nouveau couple est devenu le favori de la presse du cœur, car ils étaient vus comme étant très connectés d’autant plus qu’ils partageaient tous les deux la foi chrétienne que Jessica professe constamment, mais tout comme l’amour est arrivé, il est également parti et de Soon la belle femme a mis fin aux fiançailles en affirmant l’infidélité à différents médias colombiens: «C’est un grand être humain et oui, c’est vrai que nous allions nous marier, il m’a donné une bague et tout, parce que c’était le plan de vie que nous avions , mais ce que j’ai attrapé être infidèle et je l’ai fini ». Indien.

Mais peut-être que la romance la plus notoire de toutes était avec l’ancien athlète américain d’Exatlon, Mack Roesch, avec qui, comme Sarría, il s’est fiancé, pour ensuite entrer dans un différend très médiatisé pour la bague de fiançailles, que Roesch a demandé à plusieurs reprises. , assurant que Jessica a refusé de livrer. On a beaucoup parlé du procès de ce couple dans les médias et même les organes judiciaires sont intervenus, alors que Jessica a assuré qu’elle porterait plainte pour diffamation.

Qui est votre nouveau partenaire romantique?

Après plusieurs années au cours desquelles Jessica Cediel a crié depuis les toits qu’elle était “célibataire et heureuse”, la jeune fille se montre à un nouveau prétendant. Cette fois, il s’agit de Mateo Carvajal, également un athlète qui, comme Roesch, a participé à un autre programme de compétition et c’est le Super Human Challenge Cap Cana 2017, et est revenu à la compétition en 2018.

Selon le média colombien W Radio, le couple a été vu ensemble à deux reprises, et Cédiel aurait prétendument été “clair” à deux conditions pour les dates: que la rencontre a eu lieu dans la capitale du pays, Bogotá, et que «Friends Plan».

Mais non seulement le premier rendez-vous a été réussi, mais ils sont également sortis en groupe avec un autre couple, Lina Tejero; L’ami personnel de Jessica et un ami de Mateo nommé Luis David, ce qui est une bonne indication que cette relation qui ne fait que commencer pourrait avoir un bon chemin.

Il y a quelque chose que les fans de Jessica et les médias ont remarqué et c’est que la fille sur l’une des nombreuses photos qu’elle partage sur les réseaux sociaux, a été vue portant la même chemise avec laquelle ils ont vu Mateo quelques jours auparavant, quelque chose qui a tourné encore plus les rumeurs. que cette nouvelle romance entre les deux se passe très bien.

Ils n’ont pas attendu de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux pour ce nouveau couple potentiel: «Mija, tu es avec une personne très cool, avec un grand sens de l’humour, tout le monde ne peut pas faire rire les gens et c’est de cela qu’il faut le la plupart vous font rire. bonne ambiance pour vous et mère nature vous remplit de bonheur. LIBRE WILL WILL.🌻 👍 »a indiqué un suiveur.