Jessica Chastain a presque joué ce rôle de Jennifer Lawrence nominé aux Oscars

Jessica Chastain a presque joué dans American Hustle, jouant le rôle qui a valu à Jennifer Lawrence une nomination aux Oscars, mais a dû refuser le rôle en raison de son emploi du temps chargé. À l’époque, Chastain devait travailler avec la légendaire star suédoise Liv Ullmann sur Miss Julie, elle ne pouvait donc pas le faire fonctionner. Chastain et Lawrence ont cependant travaillé ensemble, car ils ont tous deux joué dans le film X-Men Dark Phoenix.

Lors d’une interview pour le podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, Chastain a noté à quel point les acteurs sont liés à de nombreux rôles, mais ils ne finissent pas par jouer. “Il y a tellement de parties où comme, ‘Oh, untel va faire ça.’ Et puis ils se sont brouillés”, a déclaré Chastain. “Ou j’allais le faire et je me suis brouillé, alors cette personne intervient. Cela arrive tout le temps et nous n’en parlons jamais parce que vous ne voulez pas que les articles soient publiés comme:” Imaginez que cette personne le fasse. ‘”

Il était une fois @jes_chastain a transmis AMERICAN HUSTLE (le rôle de Jennifer Lawrence) pour travailler avec Liv Ullmann. Devinez quoi? Tout a fonctionné à la fin. Et nous avons des SCÈNES DE MARIAGE. pic.twitter.com/eMQddbNSGM – Josh Horowitz (@joshuahorowitz) 17 septembre 2021

Chastain a ensuite donné un exemple. On lui a offert un rôle dans American Hustle. Elle était enthousiaste à l’idée de travailler avec le réalisateur David O. Russell, mais elle a dû refuser. “C’était en conflit avec Liv Ullmann et Miss Julie. J’y étais attaché depuis longtemps et j’adore Liv Ullmann”, se souvient Chastain. “Alors j’ai dû dire:” Désolé, il y a un conflit. ” Et ça n’a pas marché.”

Lawrence a fini par jouer le rôle de Rosalyn Rosenfeld, l’épouse d’Irving Rosenfeld de Christian Bale. Elle a été nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2013, mais a perdu face à la star de 12 Years a Slave, Lupita Nyong’o. Lawrence a déjà remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2012 pour Silver Linings Playbook de Russell. (Par coïncidence, Lawrence a battu Chastain, qui a été nominé pour Zero Dark Thirty.)

Chastain a plaisanté en disant que c’était “bien” que Mlle Julie ne se débrouille pas très bien, mais au moins elle a pu travailler avec Ullman. “C’est pourquoi je partage cette histoire parce qu’honnêtement, elle est comme une déesse pour moi et je l’adore”, a déclaré Chastain à Horowitz. “Tout arrive pour une raison parce que Jennifer était aussi bien meilleure que je ne l’aurais jamais été dans cette partie.”

Chastain peut maintenant être vu dans les cinémas dans Les yeux de Tammy Faye, qui l’obligeait à porter un maquillage complet pour jouer la tristement célèbre télévangéliste Tammy Faye, face à Andrew Garfield dans le rôle du mari de Faye, Jim Bakker. Elle joue également dans le remake en cinq épisodes de HBO de Scenes from a Marriage d’Ingmar Bergman, avec Oscar Isaac. La série originale de 1970 mettait en vedette Ulmann. La nouvelle version a été créée le 12 septembre et diffusée du dimanche au 10 octobre. Elle est également disponible en streaming sur HBO Max.