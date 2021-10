Jessica Chastain avait une condition lors du tournage de la nudité frontale: « Je voulais que ce soit équilibré »

Jessica Chastain et Oscar Isaac ont parlé du tournage de nudité frontale dans la série HBO « Scenes from a Marriage ».

Les deux sont apparus ensemble lors de l’épisode de vendredi de « The View », où Isaac a révélé qu’il avait été « surpris » par sa scène de nu frontal. Chastain a également admis qu’elle n’acceptait sa scène que si Isaac devait montrer la même partie de son corps.

« J’ai été surpris parce que je ne savais pas que cela allait arriver », a déclaré Isaac lors de l’interview.

« On vous envoie les trucs à regarder pour dire ‘OK, ça me va.’ Mais je l’ai vu sur un ordinateur portable assez sombre et je n’ai pas remarqué ce qui se passait là-bas. C’était une surprise quand j’ai commencé à voir toutes ces choses comme « C’est complètement frontal ». J’étais comme, ‘Non, de quoi parlez-vous?’ Et je l’ai vu, clair comme le jour sur la grande télé là-bas, c’est là pour que tout le monde puisse le voir. »

Chastain a révélé qu’elle avait dit au réalisateur de la série, Hagai Levi, qu’elle ne ferait de la nudité frontale que si Isaac avait le même style de scènes.

« J’ai dit à Hagai, qui a écrit et réalisé la série, au tout début, j’ai dit : ‘Je suis à l’aise avec toute la nudité mais n’importe quelle partie de mon corps que vous montrez, vous allez devoir montrer la même chose avec Oscar », a-t-elle déclaré.

« Donc, il y a une scène de douche que j’ai dans l’épisode 2, et vous voyez mon corps. Alors maintenant, vous voyez son corps. Donc pour moi, je voulais qu’il soit équilibré. »

Chastain a déjà parlé de son amitié de longue date avec Isaac dans une interview avec le magazine People.

« Oscar, je le connais depuis 20 ans. Nous sommes allés à l’université ensemble », a-t-elle déclaré au magazine. « Nous avons le même processus. Quand j’ai eu les scripts, j’ai su immédiatement que ça allait être comme une pièce de théâtre, car la plupart du temps c’est juste lui et moi qui parlons pendant une heure, parfois pas calme. »