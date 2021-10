Jessica Chastain avait une condition pour devenir nue avec Oscar Isaac

Dans les scènes d’un mariage de HBO, Jessica Chastain et Oscar Isaac tout mis à nu – à plus d’un titre.

Dans la série limitée, les stars de Zero Dark Thirty et Ex Machina étaient émotionnellement et physiquement vulnérables les unes aux autres, pleurant et criant souvent alors qu’elles représentaient un couple marié malheureux. Et tandis que les acteurs ont été félicités pour leurs représentations en ligne, il semble que les gens aient été très impressionnés par la décision d’Oscar de se mettre entièrement nu.

Les vues Sonny hostin a évoqué la nudité lors d’une interview avec le duo à l’écran, disant à Oscar: « Je déteste le faire, mais je dois demander … Twitter, nous en parlions – avez-vous été surpris de cette réaction? Y a-t-il déjà eu un moment où avez-vous remis en question votre décision de vous révéler ? »

Oscar a dit qu’il était « bien » avec la nudité au début, mais une fois qu’il a vu les images, il a été surpris de réaliser que c’était « à la portée de tout le monde ».