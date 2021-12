Jessica Chastain défend Jeremy Strong, star de la « succession », à partir d’un profil « unilatéral »

Jessica Chastain vient à la défense de sa co-star de Zero Dark Thirty, Jeremy Strong après la publication d’un nouveau profil « snarky » sur l’acteur qui ne l’a peut-être pas peint sous son meilleur jour. Écrit par Michael Schulman pour The New Yorker, l’article en question se concentrait en grande partie sur le dévouement de Strong à son rôle dans HBO et sur la façon dont certaines de ses co-stars avec une perspective plus intime le regardent.

L’une des citations qui attire le plus l’attention de la pièce vient de ses co-stars de Succession, Kieran Culkin : « Après la première saison, il m’a dit quelque chose comme : ‘Je crains que les gens ne pensent que la série est une comédie.’ Et j’ai dit : ‘Je pense que la série est une comédie.’ Il pensait que je plaisantais. »

D’autres stars de Succession telles que Brian Cox ont expliqué en détail la nature sérieuse de Strong sur le tournage de la série. « Le résultat que Jeremy obtient est toujours assez formidable », a déclaré Cox. « Je m’inquiète juste de ce qu’il se fait. Je m’inquiète des crises qu’il traverse pour se préparer. » Cox a fait ces commentaires en référence à un incident au cours duquel Strong s’est gravement blessé sur le plateau, s’étant blessé au tibia et au péroné dans une scène et s’est fracturé le pied à une autre occasion.

Je connais Jeremy Strong depuis 20 ans et j’ai travaillé avec lui sur 2 films. C’est une personne adorable. Très inspirant et passionné par son travail. Le profil qui est sorti sur lui était incroyablement unilatéral. Ne croyez pas tout ce que vous lisez les gens. Snark vend, mais il est peut-être temps que nous allions au-delà. – Jessica Chastain (@jes_chastain) 8 décembre 2021

Culkin a décrit la sévérité que Strong prend envers son métier comme « peut être quelque chose qui l’aide », mais a noté en ce qui concerne leurs scènes ensemble: « Je peux vous dire que cela ne m’aide pas. » Strong a lui-même admis qu’il pouvait parfois être « difficile », mais a déclaré que « parfois, il doit même y avoir de la place pour la rugosité nécessaire ».

Chastain a pris la défense de Strong sur les réseaux sociaux, avertissant ses abonnés de ne pas croire tout ce qui était écrit sur son amie. « Je connais Jeremy Strong depuis 20 ans et j’ai travaillé avec lui sur 2 films. C’est une personne adorable. Très inspirant et passionné par son travail. Le profil qui est sorti sur lui était incroyablement unilatéral. Ne croyez pas tout ce que vous lisez, les gens. » a-t-elle écrit, avant d’ajouter: « Snark vend, mais il est peut-être temps que nous allions au-delà. »

La rédactrice en chef des variétés, Kate Arthur, a respectueusement exprimé son désaccord avec la caractérisation « snark » de Chastain. « Attendez, quoi ? C’était un portrait incroyablement nuancé de lui. Je suis sûr que vous ne verrez pas les réponses à votre tweet – et je suis jaloux que vous ne le voyiez probablement jamais ! – mais l’appeler « snark » semble être un vraiment mal lu », a-t-elle écrit sous le tweet original.

A quoi, l’actrice a répondu : « Bonjour Kate, je les lis quand je peux. Je suis en désaccord avec la description nuancée. Je passe beaucoup de temps avec Jeremy et sa famille. Cet article ne représente en aucun cas l’homme qu’il est. Toutes les citations choisies semblaient « choisies » pour créer l’image que l’écrivain mettait en avant », a-t-elle déclaré. « Inviter un journaliste à passer autant de temps avec vous et vos enfants est très rare. C’est un niveau de confiance que je n’ai (à juste titre) pas en ce qui concerne les médias. Je vois ce qui génère des clics. Ce sont généralement des gros titres négatifs. pourrait aller au-delà car il se sent prévisible et fatigué. »