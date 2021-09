Jessica Chastain et Javier Bardem ont une amitié enviable, en voici la preuve

Chastenir fait un travail consciencieux pour devenir Tammy Faye Bakker, du purement physique, avec des heures de maquillage (c’est cinq décennies de la vie de Tammy Faye) à la formation de l’accent du Minnesota, ce qui est très difficile, a déclaré l’actrice, et monte le ton de voix jusqu’à ce qu’elle devienne celle de Betty Boop, qui est celle qu’elle a utilisée et qui a rendu célèbre le téléprédicateur.

Et en plus, il devait chanter. En fait, a-t-il dit, ce rôle pourrait être le plus difficile de sa carrière : il a regardé toutes ses vidéos et a probablement fait les recherches les plus exhaustives de sa vie.

“J’ai eu sept ans pour préparer le rôle”, a confié le Californien, deux fois nominé aux Oscars, pour “L’aide” (2011) et pour “La nuit la plus sombre” ; précisément, a dit Chastain, a acheté les droits de l’histoire de Tammy Faye lorsqu’elle était en tournée avec ce dernier film.

A cette époque je travaillais avec l’actuel réalisateur du film, Michael Showalter, qui a tout de suite rejoint le projet : “J’ai vu le couple Bakker à la télé quand j’étais petit et visuellement ça me semblait une chose incroyable à raconter dans un film”, dit l’Américaine, qui a fait remarquer, à propos de Chastain, qu’elle avait tout si clair qu’elle n’avait qu’à “la laisser voler”.

Tammy Faye a enregistré plus de 20 albums et quand elle a chanté, elle l’a fait à partir d’un ton très bas qui, lorsqu’elle a parlé, “a changé en des aigus incroyables”, a dit Chastain, en changeant sa voix comme l’a fait son personnage. chanter très à l’aise, car je suis facilement gêné. »