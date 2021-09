in

Et ce n’était pas le seul moment sexuel que les protagonistes de Secrets d’un mariage ont joué au festival. A l’issue de la présentation de la série, tous deux ont reçu un debout ovation par le public et ils ont réagi en s’embrassant.

La date limite dit que dans le film, Jessica et Oscar montrent trop de chimie, ce qui a amené les gens à penser qu’ils sont ensemble dans la vraie vie, cependant, les deux sont heureusement marié et ne maintient qu’une amitié d’années et beaucoup de confiance.