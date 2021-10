Jessica Chastain et Oscar Isaac s’expriment après être tous deux apparus entièrement nus dans les « scènes d’un mariage »

Jessica Chastain parle de sa scène entièrement nue dans la série Scenes From a Marriage. Chastain dit qu’elle n’a accepté de le faire que si sa co-star Oscar Isaac a accepté de faire de même. « J’ai dit au tout début: » Je suis à l’aise avec toute la nudité, mais n’importe quelle partie de mon corps que vous montrez, vous allez devoir montrer la même chose avec Oscar « », a-t-elle déclaré lors de sa visite à The View avec Isaac pour promouvoir l’émission le 15 octobre.

Chastain, 44 ans, apparaît nu dans une scène de douche dans l’épisode deux. Isaac, 42 ans, apparaît nu dans le quatrième épisode. « Pour moi, je voulais que ce soit équilibré », a poursuivi le vainqueur du Golden Globe. Isaac a expliqué qu’il « ne savait pas » que sa scène frontale avait fait le montage final. Il a été choqué par la réponse sur les réseaux sociaux.

« On vous envoie les trucs à regarder pour dire ‘D’accord, ça me va' », a déclaré l’acteur de Star Wars. « Mais je l’ai vu sur un ordinateur portable assez sombre et je n’ai pas remarqué ce qui se passait là-bas. Je l’ai vu clair comme le jour sur la grande télévision là-bas. C’est là », a-t-il poursuivi.

Chastain a précédemment expliqué qu’elle n’aimait pas la nudité dans un film, bien qu’elle n’ait personnellement « aucun problème » avec la nudité. « Pour moi, je suis mal à l’aise avec la nudité quand j’ai l’impression que ce n’est pas la décision de la personne d’être nue, quand c’est quelque chose qui lui a été imposé. D’une certaine manière, je vois cela comme une victimisation », a-t-elle déclaré à Vulture dans un entretien de 2018.

Scènes d’un mariage

diffusé sur HBO. La série est une adaptation de la mini-série télévisée suédoise d’Ingar Bergmann de 1973 sur l’effondrement d’un mariage. La série initiale s’étend sur une période de 10 ans alors que le mariage du couple s’effondre. La série HBO met également en vedette Michelle Williams et Nicole Beharie.