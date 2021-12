Jessica Chastain fait équipe avec Aaron Sorkin pour défendre Jeremy Strong

Jérémy Strong a été dépeint comme un fou dans un article détaillant ses méthodes d’acteur – mais ses pairs viennent à sa défense … y compris Jessica Chastain et Aaron Sorkin.

Vous en avez peut-être entendu parler … la star de HBO a récemment été présentée dans le New yorkais, avec un morceau intitulé « On ‘Succession’, Jeremy Strong ne comprend pas la blague ». C’est une bonne et longue lecture… mais ce qu’il faut retenir, c’est que le gars est assez intense quand il s’agit de son métier.

Jeremy Strong ne trouve pas son personnage de « Succession », Kendall Roy, particulièrement drôle, c’est exactement pourquoi il a été choisi, a déclaré Adam McKay. « Il ne le joue pas comme une comédie. Il le joue comme s’il était Hamlet. https://t.co/20g7QOrrSL – Le New Yorker (@NewYorker) 10 décembre 2021 @NewYorker

Il y a des anecdotes là-dedans sur le tournage de Strong pour le « Trial of the Chicago 7 » de Sorkin – où il joue Jerry Rubin, l’un des types inculpés et jugés par le gouvernement fédéral. Apparemment, il voulait être gazé (pour de vrai), ce que AS a refusé.

Il y a une autre histoire sur la façon dont il a harcelé l’acteur discret Frank Langella (le juge dans le film) avec des bouffonneries et des farces stupides – lisant ses mémoires avec des voix maladroites et plaçant une machine à péter sous sa chaise – parce qu’il pensait que son personnage ferait exactement cela.

Aaron Sorkin n’a pas de réseaux sociaux alors m’a demandé de publier cette lettre en son nom xx pic.twitter.com/3Ol1KGoJKM – Jessica Chastain (@jes_chastain) 10 décembre 2021 @jes_chastain

Vous pouvez aller lire l’histoire vous-même pour en avoir toute la portée – mais en fin de compte … ce n’est pas du tout une description très flatteuse de Jeremy. Il se présente comme excentrique, sourd et exagéré … mais Sorkin est sorti en se balançant au nom du mec, déchirant le NYer.

Il a recruté Chastain – qui a également défendu Jeremy – pour publier une lettre ouverte – dans laquelle il affirme que quelques citations qu’il a données à l’auteur ont été soigneusement disséquées et non utilisées dans leur intégralité, ce qu’il pensait être BS.

Je ne pourrais pas être plus d’accord. Jeremy n’est pas seulement un gars adorable, mais un acteur brillant qui a été choisi dans Succession précisément à cause de sa passion dont se moque l’écrivain new-yorkais. https://t.co/oa8G99i6vf – Adam McKay (@GhostPanther) 11 décembre 2021 @GhostPanther

Sorkin dit que ses paroles ont été sorties de leur contexte, insistant sur le fait que Jeremy n’a manqué de respect à personne sur le plateau, ajoutant qu’il est un acteur fantastique et un type formidable, qui prend son travail au sérieux.

Idem pour Adam McKay, qui travaille avec Jeremy sur « Succession ». Il a écrit que JS avait été choisi dans la série à succès « précisément à cause de sa passion dont l’écrivain new-yorkais se moque ». Même Anne Hathaway posté quelque chose à l’appui de Jeremy, qui semblait être une réponse au New Yorker. Elle chantait ses louanges, l’appelant « pleinement engagé et engagé sur le plateau ».

Jeremy lui-même ne semble pas avoir encore dit quoi que ce soit, mais le NYer a… Date limite, « Ceci est un portrait nuancé et multi-facettes d’un acteur extrêmement dévoué. Il a inspiré une série de réactions de la part des gens, y compris beaucoup qui disent qu’ils sont encore plus impressionnés par le talent artistique de Jeremy Strong après avoir lu l’article. »

