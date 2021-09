Jessica Chastain réagit à la frénésie d’Internet sur les photos d’Oscar Isaac

Jessica Chastain répond à ces photos virales d’elle et Oscar Isaac.

L’actrice de 44 ans et l’acteur de 42 ans ont fait le buzz sur Internet après leur participation au Festival international du film de Venise le samedi 9 septembre. 4. Tout en marchant sur le tapis rouge pour promouvoir leur nouvelle série HBO Scenes From a Marriage, les co-stars se sont tenues la main et se sont enroulées dans les bras. Isaac a également semblé embrasser le bras de Chastain.

“La façon dont Oscar Isaac regarde Jessica Chastain”, a tweeté un abonné. “Je m’évanouirais.” Un autre a ajouté : “Je ne peux pas oublier que Jessica Chastain et Oscar Isaac sont le duo le plus sexy.”

Mais ne sautez pas aux conclusions. Comme les fans d’Isaac et Chastain le savent, les deux sont amis. Dans la vraie vie, Chastain est marié à un cadre de mode Gian Luca Passi de Preposulo et Isaac est marié au réalisateur Elvire Lind. Mais dans l’adaptation moderne de Ingmar bergmanDans la série suédoise de 1973, les coéquipiers incarnent le couple Mira et Jonathan.

“En fait, je me fiche que les trucs d’Oscar Isaac et Jessica Chastain soient un stratagème”, a tweeté un utilisateur des réseaux sociaux. “Ils ont clairement pris des leçons de la Bradley Cooper et Lady Gaga école de monter un SPECTACLE à des fins promotionnelles/de récompenses et ça marche sur moi ! Je m’éclate ici !”

Comme l’a dit un autre, “Jessica Chastain et Oscar Isaac ont compris la mission”.