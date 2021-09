Jessica Chastain répond au moment torride du tapis rouge avec Oscar Isaac

Après la chimie à couper le souffle de Jessica Chastain et d’Oscar Isaac sur le tapis rouge de la Mostra de Venise, l’actrice nominée aux Oscars rompt son silence sur le moment viral avec une image qui rappelle l’échange torride qui a mis les fans dans le vertige. Lors de la promotion de leur nouvelle série limitée HBO, Scenes From a Marriage, le 4 septembre à Venise, le couple est devenu viral pendant un moment très sensuel, trouvant Isaac caressant le bras de Chastain et embrassant finalement son aisselle avant que les deux ne rient.

Enflammant les médias sociaux avec des commentaires d’utilisateurs déclarant que le moment était “littéralement la chose la plus sexy” jamais vue, l’actrice de 44 ans a répondu au moment viral lundi matin avec une image de Gomez et Morticia Addams des années 60 série télévisée, La famille Addams aux côtés de la date “12 septembre” pour sa première série HBO.

12 septembre 😈 pic.twitter.com/xFBKogs4Ey – Jessica Chastain (@jes_chastain) 6 septembre 2021

Alors que les fans se sont penchés sur la section des commentaires pour se demander comment elle pouvait garder un visage impassible pendant si longtemps pendant ce moment plutôt chatouilleux, d’autres ont admis que la “promo avait fonctionné”, les fans étant désormais officiellement impatients de voir la première tomber la semaine prochaine. La série limitée en cinq parties présentée le 12 septembre est l’adaptation moderne de la série suédoise classique d’Ingmar Bergman du même nom. À travers l’objectif d’un couple américain contemporain, la série réexaminera les problèmes martiaux vus dans l’original qui explorent plusieurs thèmes, notamment l’amour, la haine, le désir, la monogamie, le mariage et le divorce. Minant les complexités des relations à travers les yeux de Jonathan (Isaac) et Mira (Chastain), le couple reconnaît que leur mariage n’est pas exactement déchiré par un seul événement ou défaut, tout en confrontant leurs propres sentiments entre haine et amour.

Écrit et réalisé par Hagai Levi de Our Boys, The Affair et HBO’s In Treatment, Chastain et Isaac ont parlé de leurs rôles dans la série limitée à Deadline, révélant que c’était un “intense” à faire. “C’était incroyablement révélateur”, a déclaré Chastain. “C’était difficile de rentrer à la maison et de le laisser au travail. Une partie de moi-même était dedans.”

Les deux, qui sont tous deux mariés avec bonheur à leurs partenaires respectifs, ont en outre expliqué comment la série HBO a posé des défis uniques au cours de scènes très intenses, même s’ils sont amis de longue date depuis Julliard et ont partagé la vedette dans L’année la plus violente de 2014. “On plaisanterait [the friendship] est une bénédiction et une malédiction. C’est une bénédiction car il y a une confiance immédiate. Vous n’avez pas à craindre d’offenser », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez être très honnête. Ce qui est difficile, c’est que, parfois, nous nous lisions dans les pensées les uns des autres. C’était comme, ‘sortez de ma tête.’ Donc, j’ai senti dans ce travail qu’il n’y avait pas de temps calme.”

Isaac, faisant écho aux sentiments de Chastain, admet que c’est d’autant plus bénéfique lorsque vous “connaissez si bien quelqu’un parce que vous n’avez pas à vous soucier de beaucoup de choses dont vous vous inquiétez habituellement”. Cependant, il ajoute qu’être aussi intense qu’il l’était peut aussi être difficile parce que vous vous souciez de l’individu. “C’est comme travailler en famille”, a déclaré Isaac. “Si vous ne connaissiez pas si bien quelqu’un, obtenir votre propre espace n’est pas si difficile.”

Scenes From a Marriage sera diffusé le 12 septembre sur HBO. Pour en savoir plus sur cette histoire et tous les meilleurs moments viraux, gardez-le verrouillé sur PopCulture.com pour les dernières nouvelles.