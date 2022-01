Jessica Chastain révèle les tentatives hilarantes de flirt de sa grand-mère avec Bradley Cooper

L’un des meilleurs aspects du vieillissement est de ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous. Jessica Chastain était une invitée récente de The Ellen DeGeneres Show, et elle a partagé une histoire hilarante sur le bon sens de sa grand-mère qui est un excellent exemple de cette vérité. Lors de la promotion de son nouveau film The 355, Chastain a raconté la fois où sa grand-mère, Marilyn Herst, a fait une pièce pour Bradley Cooper.

« Ma grand-mère, j’essaie d’avoir ses rendez-vous depuis longtemps. Cela fait peut-être 15 ans, 20 ans, j’avais l’habitude de prendre des photos d’elle et de les mettre sur Match.com », a expliqué Chastain. Cependant, sa grand-mère était plus intéressée par la proximité de Chastain avec les stars. « J’ai travaillé avec Al Pacino, elle était très excitée à ce sujet. J’ai pris une photo d’eux et c’est sur sa table de chevet. Matthew McConaughey, elle était ravie. »

Cependant, Herst est devenu hilarant et effronté avec Cooper en particulier. « Il y a quelques années, j’ai organisé une fête chez moi et Bradley Cooper était là et ma grand-mère a maintenant l’âge où elle s’en moque vraiment », a plaisanté Chastain. « Elle dit : ‘Je vais juste faire ce que je veux.’ Alors au milieu de la fête, elle s’est juste dirigée vers Bradley et s’est juste assise sur ses genoux. »

Selon Chastain, Cooper a été à juste titre dérangé par ce genre de comportement d’un parfait inconnu. « Il avait l’air horrifié, en fait. Il ne l’avait jamais rencontrée. Il ne savait pas qui elle était », a déclaré Chastain. « Et immédiatement, j’ai vu que ça se passait au ralenti où je me disais ‘Nooon !’ Et j’ai juste commencé à dire : « C’est ma grand-mère. C’est ma grand-mère. C’est ma grand-mère. » Et puis il m’a dit : ‘OK, OK, OK, salut grand-mère !' »

Le dernier film de Chastain, The 355, ouvre le 7 janvier et elle a expliqué à ET qu’elle était passionnée par l’égalité de rémunération pour elle-même et ses co-vedettes Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong’o et Bingbing Fan. « Les actrices sont toutes propriétaires du film », a expliqué Chastain. « Nous avons collecté l’argent de manière indépendante. Nous l’avons fait sans studio, sans système de studio et nous l’avons fait pour une fraction de ce qu’un film comme celui-ci coûterait normalement, donc c’était vraiment excitant de mettre cela au monde de cette manière. «