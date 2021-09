Jessica Chastain sur la façon dont «Scènes d’un mariage» a testé son amitié avec Oscar Isaac – 10z viral

“Chaque jour, je me déchirais”, explique Jessica Chastain, expliquant pourquoi ce remake de la mini-série suédoise révolutionnaire d’Ingmar Bergman de 1973, Scenes From a Marriage, sur un mariage en difficulté était, émotionnellement, l’expérience la plus difficile de sa carrière.

L’adaptation intime en cinq épisodes du scénariste-réalisateur Hagai Levi (The Affair, In Treatment) – filmée en 20 minutes captivantes – change l’histoire en faisant de l’épouse/mère/directrice technique insatisfaite Mira celle qui veut partir. Il a également scénarisé son mari universitaire, Jonathan (Oscar Isaac), en tant qu’ex-juif orthodoxe, comme lui, et plus sensible que l’époux chauvin Erland Josephson joué face à Liv Ullmann dans l’original. Ici, Chastain plante le décor.

Vous et Oscar avez également joué un couple dans le film 2014 A Most Violent Year. Comment avez-vous préparé cette série ?

Jessica Chastain : Nous sommes amis depuis longtemps. J’essayais de le voir autrement. J’ai un livre, comme All About Us, avec des questions comme « Quel est votre souvenir préféré du mariage ? » Je l’ai rempli en tant que Mira, Oscar en tant que Jonathan. J’ai même changé le nom d’Oscar sur mon téléphone en Jonathan.

Pourquoi Mira est-elle malheureuse ?

Elle essaie de vivre selon les rôles de genre qu’elle pense que la société dicte : la femme et la mère ne peuvent pas être sales avec son mari. Lorsque nous la rencontrons, elle est une version en sourdine d’elle-même.

Cela semble reflété dans sa garde-robe.

Je voulais qu’elle se perde dans le fond de la maison, presque comme si elle était invisible, parce que son mari ne la voyait pas vraiment et qu’elle ne reconnaissait pas ses propres besoins et désirs. J’ai dit: “Pouvez-vous me donner un costume qui m’aide à disparaître?”

Le tournage de la fin de l’épisode 4, que nous ne gâcherons pas, a dû être une expérience éprouvante.

La première fois que nous l’avons lu en répétition, j’ai regardé Oscar et j’ai dit : « Allons-nous être amis après ça ? Je n’ai jamais rien fait de tel – l’humiliation. Nous nous blessions émotionnellement et physiquement. Même en en parlant, je m’énerve. C’était réel.

La vie s’améliore-t-elle pour Mira ?

À la fin, c’est une histoire d’amour sans propriété, possession, rôles de genre ou masque. Je voulais montrer que le bonheur peut venir d’être une femme indépendante. Et Oscar est toujours mon ami !

Scènes d’un mariage, première de la série, dimanche 12 septembre, 9/8c, HBO

Ceci est un extrait du numéro d’aperçu d’automne 2021 de TV Guide Magazine. Pour plus d’informations sur la nouvelle saison télévisée d’automne, découvrez le numéro en kiosque le jeudi 26 août.