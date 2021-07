Jessica Eye souffre d’une horrible entaille sur l’undercard de l’UFC 264 après un affrontement de têtes avec Jennifer Maia

10/07/2021 à 20:29 CEST . Les Espagnols Daniel Rincón, qui fait équipe avec le Jordanien Abedallah Shelbayh, et Alejandro Manzanera, qui est en duo avec le Lituanien Edas Butvilas, se retrouveront en finale junior du double de Wimbledon.. Rincón et Shelbayh ont battu Banerjee et Isomura par 6-4 et 6-2, tandis que Manzanera et Butvilas […] More