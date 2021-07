Jessica Hawkins salue la “grande influence” de Sebastian Vettel chez Aston Martin

in

L’ambassadrice d’Aston Martin, Jessica Hawkins, a rendu un vibrant hommage à la “grande influence” que Sebastian Vettel a au sein de l’équipe.

Vettel a rejoint Aston Martin cette saison après avoir été libéré à la fin d’un séjour de six ans avec Ferrari, le point culminant jusqu’à présent de sa deuxième place au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Hawkins, quant à elle, a été annoncée en mai en tant qu’ambassadrice des pilotes Aston Martin, un rôle qu’elle combine avec la compétition dans la série W. Elle a également beaucoup travaillé en tant que cascadeuse, notamment dans le prochain film de James Bond No Time to Die.

La jeune femme de 26 ans dit qu’avec Michael Schumacher et Fernando Alonso, Vettel était l’un de ses premiers héros – et maintenant, en assistant à des promenades sur piste et à des réunions d’équipe, elle a l’opportunité d’apprendre du vaste Expérience en F1.

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel/Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Qu’est-ce que je viens de voir ?!?! 💚💚💚@AstonMartinF1 pic.twitter.com/2CSf1sRLoy – Jessica Hawkins (@1JessicaHawkins) 6 juin 2021

“C’est un gars très passionné, vous pouvez sentir à quel point il veut réussir”, a déclaré Hawkins dans une interview avec Auto Bild.

« Il a une grande influence sur l’équipe et est très proactif, exigeant. J’ai fait deux promenades sur piste avec lui et il est très concentré – vous pouvez voir pourquoi il est quatre fois champion du monde. Pour moi, c’est formidable de pouvoir apprendre de quelqu’un comme lui.

« En dehors de cela, c’est une personne si gentille et chaleureuse. Il s’est vraiment intéressé à moi et à ma carrière. C’est surprenant parce qu’il a un million de choses dans son assiette, mais il s’est toujours engagé avec moi. Ce n’est pas donné en Formule 1.

« Pour moi, c’est un rêve devenu réalité d’être le coéquipier de Sebastian Vettel. C’est fou que lui et Lance Stroll soient mes collègues de travail maintenant.

« J’étais là pour la première fois à Bakou et je me suis immédiatement senti comme un membre à part entière de l’équipe. Tout le monde m’a pris sous son aile, y compris Sebastian.

Bakou était, comme mentionné ci-dessus, confortablement la meilleure course de l’année pour Aston Martin – un moment idéal pour que Hawkins rejoigne l’équipe.

“L’ambiance était incroyable”, a-t-elle ajouté. « C’était mon premier week-end de Formule 1, mais j’ai pu ressentir directement à quel point tout le monde travaille dur pour réussir. Beaucoup consacrent leur vie à ce travail.

“C’est pourquoi un tel triomphe est extrêmement important pour le moral de toute une équipe.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !