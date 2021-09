Jessica Jones Vet Krysten Ritter rejoint Elizabeth Olsen de WandaVision pour une nouvelle émission en streaming

Krysten Ritter, qui a joué la super-puissante Jessica Jones dans la série Netflix de Marvel, a été choisie pour la série limitée Love & Death de David E. Kelley, selon TVLine. L’actrice rejoint l’héroïne de Marvel Elizabeth Olsen et Lily Rabe, ancienne d’American Horror Story, dans la série HBO Max, inspirée non seulement du livre sur le crime réel Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, mais aussi d’articles du Texas mensuel. Love & Death suit deux couples craignant Dieu dans une petite ville dont la vie relativement simple dans le Lone Star State est bouleversée une fois que quelqu’un commence à balancer une hache.