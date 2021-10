Jessica Korda et Charley Hull gagnent à l’Aramco Team Series New York

Jessica Korda, Alexandra O’Laughlin, Karolin Lampert et Lina Boqvist.

Avec la nuit qui tombe New York, Jessica Korda réussi à faire un putt sur le deuxième trou des séries éliminatoires pour remporter un titre historique au Tour Européen Dames. L’aînée des sœurs Korda et son équipe, composée de Karolin Lampert, Lina Boqvist et l’amatrice Alexandra O’Laughlin, ont été imposées dans la compétition par équipes de la Série par équipes Aramco de New York, le premier tournoi Ladies European Tour à se dérouler sur le sol américain. Jessica vaincue Sophie Popov. Les deux équipes ont terminé à égalité à -41 et ont terminé avec un avantage sur le quatuor mené par coque charley.

En effet, l’Anglais Charley Hull a remporté le titre individuel, après avoir livré ce samedi un dernier tour de 65 coups, le meilleur de loin. Un birdie de Hull au 18e trou a été décisif pour assurer la victoire et éviter un fabuleux doublé des sœurs Korda. Et c’est que le numéro un dans le monde, nelly, s’est terminé sur un coup sûr de Hull. En troisième position, il a terminé Danielle Kang.

Charley Hull, avec le titre individuel.

Dans le chapitre espagnol, Lune de Sobrón (-2) a terminé aux portes du top dix après une belle finale de 69 tirs qui lui a permis de regagner de nombreuses places au classement. Il a terminé à deux coups du top dix. Au-delà de la 50e place, Carmen Alonso (+7), María Hernández (+9), Noemí Jiménez (+10) et Marta Sanz (+13) ont terminé.

Sophia Popov, lors des éliminatoires.

Concernant la compétition par équipe, le quatuor où il a joué Marta Sanz, emmené par l’Indien Aditi Ashok, a été le mieux classé, reprenant une treizième place.

