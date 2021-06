Jessica Martínez annonce son départ du Real Madrid Femenino

Jessica Martínez a annoncé son départ du Real Madrid via instagram.

jessica_martinez2910

Son message traduit se lit comme suit :

Aujourd’hui, c’est le moment de dire au revoir au club qui était ma maison ces dernières années. J’ai vécu de l’intérieur avec l’objectif de monter en première division avec le CD Tacón, ce qui a permis l’absorption ultérieure par le Real Madrid. Je me souviens de ce retour final avec une affection particulière, après avoir marqué les deux buts qui nous ont permis d’être promus. L’année suivante, j’ai eu l’honneur de marquer le premier but du CD Tacón / Real Madrid en première division et de marquer le premier but de la Copa de La Reina.

Cette saison, la première officiellement en tant que Real Madrid, j’ai pu contribuer avec les buts qui nous ont permis de sceller notre qualification pour la Ligue des Champions. C’est maintenant le moment le plus difficile, dire au revoir à l’un des plus grands clubs du monde, mais je pars heureux et sachant que je faisais partie de l’histoire et de la première équipe féminine du Real Madrid.

J’ai traversé des moments très difficiles cette saison dernière et je me suis senti très soutenu par le club et mes coéquipiers. Je vous en serai éternellement reconnaissant.

Merci au conseil d’administration, au personnel et bien sûr à mes collègues de m’avoir fait sentir chez moi. Et bien sûr, à tous les supporters madrilènes qui ont toujours été là pour me donner un mot d’encouragement.

Je suis sûr qu’ils atteindront les objectifs fixés pour les années à venir.

Hala Madrid !