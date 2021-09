Jessica Mulroney partage une vidéo à New York alors que Meghan Markle et le prince Harry poursuivent leur tournée | Royale | Nouvelles

in

L’ami de Meghan a partagé une vidéo de deux ans de Times Square jeudi soir. Le poste du styliste canadien intervient alors que le duc et la duchesse de Sussex sont à New York pour Global Citizen Live.

On ne sait pas pourquoi Jessica a partagé le clip, mais cela pourrait être un indice qu’elle rencontrera Meghan et Harry pendant leur tournée Big Apple.

Meghan s’est liée d’amitié avec Jessica lorsqu’elle vivait à Toronto pendant le tournage d’une série télévisée Suits.

Jessica a assisté au mariage royal de Meghan et Harry en 2018 et ses trois enfants faisaient partie des demoiselles d’honneur et des pageboys.

Lorsqu’elle était enceinte d’Archie en 2019, Meghan a eu droit à une luxueuse baby shower à New York par ses amis, dont Jessica.

L’année dernière, Jessica s’est retirée des réseaux sociaux après s’être brouillée avec un influenceur noir.

La vidéo de Jessica intervient alors que les Sussex ont été repérés avec leurs amis Misha Nonoo et Mikey Hess au bar Bemelmans de l’hôtel Carlyle mercredi soir.

Jeudi, Meghan et Harry sont sortis pour une série d’apparitions à New York.

Et hier, le couple a visité une école où Meghan a lu le livre pour enfants The Bench.

Harry et Meghan ont rencontré des jeunes de l’école de Harlem pour promouvoir l’alphabétisation.

Plus tard dans la journée, ils devraient participer à un événement mondial exhortant les dirigeants à adopter une politique d’équité en matière de vaccins pour aider à mettre fin à la pandémie de Covid.

Harry et Meghan se joignent à l’émission de 24 heures Global Citizen Live qui se déroule à Central Park à New York et dans le monde.

Il fait partie d’un certain nombre de spectacles organisés dans des villes de Londres à Lagos par l’organisation Global Citizen, avec des artistes tels que Ed Sheeran, Sir Elton John, Kylie Minogue, Metallica et Coldplay.

Harry et Meghan ont déménagé en Californie l’année dernière après avoir quitté leurs fonctions royales.