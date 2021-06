Jessica Pegula parvient à se qualifier pour la 30e finale de Roland-Garros

31/05/2021

Le joueur américain Jessica Pégula, numéro 29 de la WTA et tête de série 28, a rempli les prévisions en gagnant en deux heures et vingt-quatre minutes par 6-4, 4-6 et 6-4 en Chine Linzhu, numéro 99 de la WTA, au soixante-quatrième tour de Roland-Garros. Avec ce résultat, la joueuse de tennis parvient à se qualifier pour la 30e finale de Roland-Garros.

Zhu a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, tandis que la joueuse américaine l’a réussi 6 fois. De même, la joueuse de tennis américaine a eu une efficacité de 55% au premier service, a commis 7 doubles fautes et a réalisé 55% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 65% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a remporté 54% des points de service.

En 30e de finale, Pegula affrontera le joueur tchèque Tereza Martincova, numéro 94.

Le tournoi se déroule à リ entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs sont présentés et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente du championnat et les joueurs invités.