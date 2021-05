Jessica Rae Good, un garçon de 17 ans abusé sexuellement: détectives ⋆ .

Une femme a abusé sexuellement d’un garçon de 17 ans devant une fille de 12 ans après être arrivée ivre à la fête des enfants, selon des détectives du bureau du shérif du comté de Charlotte, en Floride. Jessica Rae Bon, 43 ans, a été arrêté mercredi, selon les archives.

La victime de sexe masculin dans cette affaire, un garçon de 17 ans, a déclaré à son école qu’il avait été, selon les termes de l’affidavit criminel, violé. Good est accusé de deux chefs d’accusation chacun d’activité sexuelle illégale avec certains mineurs et d’abus volontaire d’un enfant sans causer de graves lésions corporelles.

L’adolescent a déclaré qu’il avait assisté à la fête du 16e anniversaire de quelqu’un dans une piste de bowling, et certains des enfants ont décidé de rentrer et de passer la nuit avec leur ami, selon le document expurgé. Le propriétaire est revenu avec Good, qui était un ami, des bars au début du 9 mai. Le suspect était en état d’ébriété, selon cette histoire.

Le propriétaire s’est couché, mais Good serait resté debout avec les mineurs. Le suspect aurait donné de l’alcool à la victime adolescente, qui n’en avait pas consommé auparavant.

Selon cette version des événements, le garçon essayait de dormir sur la causeuse quand il a été réveillé par Good baissant son pantalon. L’affidavit détaille un incident d’abus sexuel.

Les détectives ont parlé à Good, qui aurait dit qu’elle s’était évanouie cette nuit-là et s’était réveillée pour trouver l’adolescent en train de se doigter le vagin. Elle a nié avoir violé la victime.

Mais un autre mineur à la fête a déclaré que Good avait fait des commentaires sexuels inappropriés cette nuit-là et que les enfants essayaient de la faire quitter la fête. Par exemple, l’accusé aurait demandé si un garçon «battrait sa viande» après son départ. Elle aurait également encouragé une fille de 12 ans à la fête à avoir des relations sexuelles avec l’un des garçons, dont «la bite était probablement jusqu’aux genoux».

La vidéo du téléphone portable du témoin a confirmé que Good était en état d’ébriété, ont déclaré des détectives.

Les détectives se sont entretenus avec la fillette de 12 ans, selon l’affidavit. Elle a dit qu’elle avait passé du temps à la maison presque toute sa vie et qu’elle n’avait jamais eu de problèmes auparavant. Cette nuit-là, elle avait la permission de passer du temps avec les autres mineurs et avait du mal à rester endormie. Elle est allée au salon pour sortir quand les deux adultes sont rentrés à la maison en état d’ébriété. La fille a vu Good donner de l’alcool au garçon. Elle a dit que l’accusé l’avait traitée de «pute» à plusieurs reprises et lui avait dit de s’en prendre à un garçon à cause de la taille de son pénis.

Elle a affirmé avoir été témoin de l’abus sexuel, qui s’est produit alors qu’elle essayait de dormir sur un pouf à portée de main du garçon et du suspect.

La fille a décrit les actes sexuels comme, selon les termes de l’affidavit, mutuels, mais elle a dit que le garçon lui avait murmuré «aide».

Le récit de l’adolescent de 12 ans a détaillé les abus sexuels présumés.

Good a déposé une caution de 150 000 $ pour sortir de la prison du comté de Charlotte, selon les archives. Son avocat au dossier n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Law & Crime.

[Mugshot via Charlotte County Jail]

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]