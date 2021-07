Jessica Reid envisage de rouvrir l’affaire de viol contre Charlamagne tha God

in

Jessica Reid, qui prétend avoir été violée par Charlamagne le dieu en 2001, collecte maintenant des fonds pour rouvrir son dossier contre la personnalité de la radio et d’autres auteurs présumés.

Charlamagne tha God, éminente personnalité de la radio hip-hop, a été acquittée des accusations de viol il y a près de vingt ans. Mais sa victime présumée, Jessica Reid, dit que Charlamagne est coupable et a joué avec le système judiciaire pour qu’il s’en tire proprement. Elle dit également que Charlamagne que Dieu a commis l’acte odieux avec d’autres assaillants qui n’ont jamais été détenus.

Maintenant, Reid collecte des fonds pour rouvrir l’affaire et potentiellement prouver son cas aux procureurs de l’État de Caroline du Sud.

Malgré les accusations, Charlamagne tha God, de son vrai nom Lenard McKelvey, a été reconnu non coupable d’agression sexuelle. Aucune trace de l’ADN ou du sperme de Charlamagne n’a été trouvée sur le corps de Reid, bien que les deux aient été à une fête ensemble et que Reid était mineur à l’époque. En conséquence, Charlamagne a plaidé coupable à une accusation moins grave de contribution à la délinquance d’un mineur en mettant de l’alcool à disposition lors d’une fête où l’incident aurait eu lieu. Cela a entraîné trois ans de probation, bien que l’accusation d’agression sexuelle la plus grave ait été rejetée.

Cela a semblé mettre fin à l’affaire, bien que la mère de Reid ait rapidement accusé Charlamagne d’avoir acheté son innocence avec des « avocats de grande classe ». Elle a également noté que Charlamagne était une connaissance de la famille et a trahi leur confiance en profitant de la mineure Jessica.

« Il nous a fait croire et lui faire confiance, puis il s’est retourné et a violé ma fille en la violant et en la droguant, puis… il s’en sort », a déclaré la mère de Reid.

D’autres ont également accusé Charlamagne d’avoir joué avec le système juridique, notamment son rival deejay Funkmaster Flex et l’ancien joueur de la NBA Kwame Brown. Plus tôt cette année, tous deux ont ouvertement remis en question le verdict de Charlamagne.

Malgré d’éventuels problèmes de prescription et un verdict apparemment simple, Jessica Reid affirme que justice n’a tout simplement pas été rendue. Maintenant, elle collecte des fonds pour rouvrir l’affaire et potentiellement offrir des preuves supplémentaires pour prouver la culpabilité de Charlamagne.

À l’heure actuelle, Reid a collecté près de 15 000 $ sur GoFundMe pour relancer l’action en justice, avec plus de 250 donateurs. “Pour mémoire, Charlamagne n’a PAS été disculpé par le biais d’un test ADN”, déclare le GoFundMe. « Le test n’a pas été concluant car Jessica ne s’est pas soumise au test. Cependant, l’examen mené par le Summerville Medical Center a conclu que Jessica avait bien été violée. »

Reid déclare également que Charlamagne que Dieu n’a pas agi seul. Au lieu de cela, elle allègue que deux autres co-conspirateurs ont aidé au viol en la maintenant physiquement dans une salle de bain lors de la fête. En conséquence, les fonds récoltés seront utilisés pour un détective privé qui aidera à trouver les autres personnes.

“S’il vous plaît, aidez-nous à payer un détective privé pour trouver les amis de Charlamagne qui ont tenu les bras de Jessica dans la salle de bain lorsqu’elle a été violée pour la première fois”, poursuit le GoFundMe.

Cela semble être une stratégie intéressante pour rouvrir l’affaire. Alors que Charlamagne le Dieu a probablement été isolé par le verdict de non-culpabilité, les autres individus n’ont jamais été jugés. Qu’ils puissent être retrouvés et traduits en justice vingt ans plus tard reste une question sérieuse, bien que Reid affirme qu’une équipe a déjà été embauchée.

“Nous avons officiellement embauché une équipe, travaillant avec nous et pour nous”, a déclaré Reid. “Ils font de leur mieux, ils travaillent très dur pour trouver suffisamment d’informations pour porter plainte contre les deux autres auteurs.”

Reid dit qu’elle a enduré des années de graves traumatismes après le viol et a trouvé sa vie déraillée.

Elle a tenté de déménager de la Caroline du Sud à la Virginie pour prendre un nouveau départ, mais dit qu’elle a eu du mal à laisser le viol derrière elle. “La vérité est que je souriais à l’extérieur, mais tellement brisé et blessé à l’intérieur”, a relayé Reid. “Peu importe où j’étais, la douleur de cette nuit m’est restée.”

Plus au fur et à mesure que cela se développe.