Jessica Rodríguez : 5 faits rapides que vous devez savoir

Jessica Rodríguez est l'hôte du segment Univision "El revoltillo Digital"

Jessica Valeria Rodríguez est le nouveau visage de Despierta América avec seulement 28 ans, elle a conquis le public hispanique avec sa participation en tant qu’animatrice de la section « El Revoltillo Digital ».

En 2014, Jessica avait à peine 21 ans lorsqu’elle était stagiaire sur les plateaux d’Univision. À cette époque, il étudiait également le journalisme à la Florida International University (FIU). Avant d’obtenir son diplôme, Jessica a commencé à travailler comme productrice de segments pour le réseau. En 2016, elle est diplômée de l’université et l’année suivante, elle est devenue animatrice de télévision pour Univision, selon sa page LinkedIn.

Ce que vous devez savoir sur Jessica Rodriguez.

1. Jessica Rodríguez est vénézuélienne

Jessica est née à Caracas, au Venezuela. Ses parents étant divorcés, il a passé son enfance principalement avec ses grands-parents maternels, sa mère et son jeune frère.

Sa grand-mère maternelle est décédée il y a quelques années, qui était comme sa deuxième mère puisqu’elle était avec elle presque tout le temps car sa mère, étant une mère célibataire, a dû travailler dur pour les faire avancer. Ses grands-parents étaient donc ceux qui étaient avec elle le plus longtemps, ils étaient un pilier très important dans sa vie et ils comptent beaucoup pour elle. “J’ai l’impression que lorsque ma grand-mère est décédée, notre famille faisait également partie d’elle comme si elle s’était effondrée”, a expliqué Jessica dans l’interview d’Albert Martínez dans le segment “Qui sommes-nous? de l’Univision.

2. Jessica Rodríguez a déménagé à Miami à l’âge de 10 ans

Jessica a déménagé à Miami à l’âge de 10 ans en arrivant du Venezuela avec sa mère et son frère. Son père vivait déjà aux États-Unis il y a quelques années, il ne le voyait presque que pendant les étés et à Noël, bien qu’il ait eu une communication constante avec lui. C’est ce qu’il commente dans une interview avec Albert pour Univisión.

Le rêve le plus important de son enfance était de revoir ses parents ensemble et il s’est réalisé lorsque ses parents ont décidé de se donner une autre chance et ont décidé d’être à nouveau ensemble.

3. Jessica Rodríguez a étudié le journalisme à la CRF

Il a fait ses études secondaires et universitaires à Miami. Elle faisait partie des pom-pom girls de son lycée, John A Ferguson, démontrant que depuis qu’elle était petite, elle avait cet esprit joyeux et amusant avec lequel elle infecte ses collègues d’Univision aujourd’hui.

Ses études universitaires ont été menées à la Florida International University et ont obtenu en 2016 un diplôme en journalisme. En outre, Jessica a écrit pour le journal universitaire The Beacon.

4. Jessica Rodríguez compte environ 60 000 abonnés sur Instagram

Actuellement, elle vit dans son propre appartement qu’elle a acquis en septembre de l’année dernière et cette réalisation a été réalisée après un grand effort et à seulement 27 ans. Jessica a peu à peu décoré son nouvel appartement comme elle l’a montré sur son compte Instagram. Il vit avec une partenaire, sa chienne nommée Luna Rodríguez, qui a également son propre compte Instagram.

5. Jessica Rodríguez est la gagnante de deux Emmy Awards

Ses grandes passions sont : la mode, la beauté et les voyages, comme elle le met en avant sur ses plateformes sociales. Il aime aussi se photographier avec ses collègues en montrant les magnifiques paysages de chaque ville qu’il visite lorsqu’il voyage avec eux.

Jessica Rodríguez a remporté deux Emmy Awards avec ses collègues en 2018 et 2019.