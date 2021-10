Jessica-Rose Clark s’excuse auprès des fans après sa victoire à l’UFC Vegas 41

Jessica-Rose Clark gagne à l’UFC Vegas 41

Jessica-Rose Clark a battu Joselyne Edwards dans l’un des combats principaux de l’UFC Vegas 41 et voulait s’excuser auprès des fans de ne pas avoir donné un meilleur spectacle (via Instagram).

« Comme l’a dit Daniel Cormier : « ça ne vous donnera peut-être pas de bonus, mais ça vous fera gagner après avoir gagné après avoir gagné » . Je suis très reconnaissant pour cette victoire. J’ai travaillé très dur dans mon combat depuis que je suis revenu de ma chirurgie du LCA. Je sais que ce n’était pas le combat le plus divertissant, et je suis désolé . Je ferai plus de dégâts la prochaine fois.

«Je voulais utiliser mon sol et frapper davantage au sol, mais Joselyne a fait toutes les interruptions et tous les mouvements parfaits qui ont arrêté ma capacité à le faire. Il est grand, fort et long et ce n’est pas une blague. Chaque combat montre plus de mon jeu et le suivant ne fera que s’améliorer..