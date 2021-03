Jessica Simpson a passé «  des années à me battre pour une norme corporelle irréaliste  » ⋆ .

À l’époque, quand Jessica Simpson est devenue célèbre pour la première fois, elle était la blonde «curvy» de la musique pop. C’était l’une des façons dont elle se distinguait de Britney Spears, Christina Aguilera et Mandy Moore. Jessica était celle avec de gros seins et juste une silhouette plus courbée dans l’ensemble. Revenez à ces premières photos et je vous garantis que vous serez surpris de voir à quel point elle était vraiment élancée. Au cours des années 2000, son poids a beaucoup fluctué – je me souviens quand elle a perdu autant de poids pour le film Dukes of Hazzard, puis elle a pris du poids quand elle est sortie avec Tony Romo, et ainsi de suite. C’était particulièrement difficile pour Jessica parce que – je pense – elle a toujours eu envie de la bonne opinion des fashionistas, des enfants cool, des créateurs de goût, et ce sont ces gens qui avaient tendance à voir Jessica et son poids comme une punchline. Jessica est de retour sur la piste promotionnelle pour promouvoir la nouvelle version de poche de ses mémoires à succès, Open Book. Il y a plus de choses dans le livre de poche sur ses difficultés avec son poids:

En tant que jeune chanteuse et star de télé-réalité à la fin des années 90, Jessica Simpson a subi un examen si intense de son apparence et de son poids qu’il a souvent éclipsé toute autre nouvelle sur sa vie. C’est un sujet sur lequel elle a écrit dans son livre à succès Open Book, récemment sorti en poche. Dans la version nouvellement publiée, elle inclut une entrée de journal de 2009 où une apparition de concert a fait les gros titres et a mis l’attention sur «hyper drive» pour son apparence en «mom jeans». À l’époque, elle a écrit: «Aujourd’hui, mon cœur se brise parce que les gens disent que je suis grosse.» «Pourquoi l’opinion cruelle de ce monde m’atteint-elle?» elle a continué dans son journal. «La semaine dernière, j’ai relu mes journaux à partir de 1999 et je me suis battu sur la graisse que je [was] avant même de donner au monde une chance de… » Aujourd’hui âgée de 40 ans et mère de trois enfants – Birdie Mae, 2 ans, Maxwell Drew, 8 ans et demi, et Ace Knute, 7 ans et demi – avec son mari Eric Johnson, Simpson révèle comment elle a guéri de sa blessure et ce qu’elle a appris en partageant son histoire. «Il y a un mouvement merveilleux pour la positivité corporelle maintenant et la réponse à cette partie de mon histoire a été extrêmement favorable», dit-elle à PEOPLE. «Je ne pense pas que les gens se soient toujours rendu compte qu’il y avait un être humain, un cœur qui battait et des yeux qui travaillent avec des sentiments réels derrière ces titres et que les mots peuvent vous blesser et rester avec vous toute la vie.» Avec le recul, Simpson dit: «J’ai passé tant d’années à me battre pour une norme corporelle irréaliste qui me faisait sentir comme un échec tout le temps. Je suis toujours un travail en cours en ce qui concerne l’autocritique, mais maintenant j’ai les outils pour calmer ces voix dans ma tête quand elles s’expriment. Et elle ajoute: «Je crois en mon cœur qu’un corps sain et une bonne connexion corps-esprit sont ce qui est vraiment important et m’aide à accepter les imperfections comme beauté.» C’est un moment doux-amer, écrit-elle en relisant son article de journal d’il y a plus de 10 ans. «Je déteste avoir été traitée comme un objet à balancer comme une poupée de chiffon», écrit-elle, «mais je souris de me voir parler à moi-même pendant toutes ces années.

[From People]

J’ai déjà dit que je considérais Jennifer Lopez et Beyonce comme le début d’un changement dans les perceptions de la culture pop sur les types de corps «beaux», désirables ou à la mode. Jessica devrait être là aussi – je l’ai toujours aimée pour ses vrais problèmes de poids parce que… c’est normal. Des millions de femmes se battent pour leur poids et ne peuvent pas suivre un régime et tout ça. Jessica a toujours été très compréhensible avec moi. J’ai aussi toujours aimé le fait que Jessica conduise avec ses seins – en tant que personne avec de gros seins, j’ai toujours aimé voir comment Jessica essaie de harnacher ses filles et quels types de vêtements elle porte pour se sentir à l’aise et mignonne.

Voici quelques photos de Jessica en 2009 lorsque les gens l’appelaient «grosse». C’est choquant de voir à quel point sa silhouette était belle, n’est-ce pas? Je dis toujours que le seul vrai problème était juste qu’elle ne savait pas comment s’habiller quand son poids changeait.

Photos gracieuseté d’Avalon Red.