Jessica Simpson célèbre la victoire de la propriété avec sa marque homonyme

Jessica Simpson vient de remporter une victoire majeure. La chanteuse « With You » a retrouvé la pleine propriété de sa marque de mode éponyme. La victoire survient au milieu d’informations selon lesquelles Sequential Brands Group Inc., la société mère de la ligne de mode à succès de Simpson, a déposé une demande de mise en faillite (chapitre 11).

People Magazine rapporte que Simpson, 41 ans, et sa mère Tina Simpson, ont travaillé avec diligence pour reprendre la propriété. En 2015, le duo mère-fille détenait une participation minoritaire de seulement 37,5% dans l’entreprise. À l’époque, Sequential Brands Group Inc. a acheté une part majoritaire du groupe Camuto.

« Cela signifie pour moi le monde absolu de pouvoir prendre en charge l’entière propriété de ma marque », a déclaré Jessica à Footwear News. « Après 16 ans en affaires, je me sens prêt à affronter cette prochaine phase passionnante à bras ouverts. Je sais que le ciel est la limite lorsque ma mère, notre incroyable équipe et moi-même nous enfermons complètement dans nos clients. »

Tina est également ravie de ce qui va arriver, ajoutant: « Pour tous nos partenaires de licence qui travaillent dur, talentueux et incroyables, savoir que Jessica est à la barre leur donne de la force et de la confiance en l’avenir », a-t-elle déclaré. « Et pour Jessica de reprendre le contrôle de sa marque éponyme, cela lui permet, à elle et à moi, aux côtés de notre formidable équipe, de nos partenaires de licence et de vente au détail, de construire la marque héritée pour la perpétuer auprès de ses enfants et de sa famille. »

Jessica nomme le célèbre designer Vince Camuto comme son mentor et le remercie pour ses conseils tout au long du processus. « Jamais dans mes rêves les plus fous je n’aurais pu imaginer faire partie d’une véritable marque de collection lifestyle qui est au sommet de son art depuis 16 ans, mais Vince le pourrait », a déclaré Jessica. « Après six mois dans l’entreprise, Vince savait. »

La marque de mode propose des vêtements, des chaussures et des accessoires. Les clients peuvent faire leurs achats en ligne ou en magasin dans des endroits tels que Macy’s et DSW. La marque a été initialement lancée en 2005 et est rapidement devenue l’un des principaux concurrents de l’industrie. Il est maintenant évalué à plus d’un milliard de dollars.