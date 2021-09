Jessica Simpson célèbre l’anniversaire d’Eric Johnson avec une jolie photo de famille

Jessica Simpsonle doux anniversaire de crier à son mari Eric Johnson vous coupera le souffle.

Le sept. Le 15, la chanteuse et maman de trois enfants s’est rendue sur Instagram pour célébrer sa moitié avec la plus belle photo de famille du couple aux côtés de leurs trois enfants : fille Maxwell, 9, sont As, 8 ans et fille Birdie, 2.

“Il y a 42 ans aujourd’hui, tu es né et sans aucun doute, je savais que Dieu t’avait créé pour être mon amour le plus pur, mon compagnon le plus fidèle, ma personne pour toujours”, a écrit Jessica en légende de la jolie photo de famille. “Mon TOUT en tout, ma prière de tous les jours et de toutes les nuits a répondu avant même de connaître les mots à prononcer. Le don de la vie a commencé avec votre premier souffle pour réaliser mon objectif d’être amené dans cette vie. Je suis vraiment né pour vous aimer. “

L’été dernier, le couple a également célébré sept ans de mariage, le chanteur et l’ancien footballeur se mariant en juillet 2014. Et chaque année depuis, il semble que l’amour du couple ne cesse de se renforcer à chaque instant qui passe.