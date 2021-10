Jessica Simpson et sœur Ashlee sont les demoiselles d’honneur les plus glamour

Ce moment de style sœur était tout simplement « Irrésistible ».

Jessica Simpson et Ashlee Simpson Ross prouvé une fois de plus pourquoi ils sont des forces avec lesquelles il faut compter dans le département de la mode. Le dimanche 10 octobre, le duo dynamique a apporté le facteur wow à leur ami Stephenie Pearsonde mariage lorsqu’elles ont servi de demoiselles d’honneur pour l’occasion spéciale.

Et l’époque où les demoiselles d’honneur étaient obligées de porter des robes hideuses est révolue. Avant que la mariée ne descende l’allée vêtue d’une robe blanche chic, Jessica et Ashlee se sont toutes deux dirigées vers l’avant dans différentes conceptions fastueuses qui ont été éblouies de partout.

Jessica a enfilé une robe en or métallique qui comportait des perles ornées et un décolleté plongeant. Quant à Ashlee ? Le musicien de « Pieces of Me » portait une création Marchesa à plumes, qui comprenait une découpe sexy en trou de serrure et des manches dramatiques.

Bien que les frères et sœurs se soient glissés dans des robes différentes, leur glamour était similaire, car ils ont tous deux opté pour un rouge à lèvres nude et un œil charbonneux.