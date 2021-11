Jessica Simpson méconnaissable par Instagram

. Jessica Simpson

Jessica Simpson est allée sur Instagram pour partager une photo d’elle prise en 2017. Simpson avait l’air complètement méconnaissable sur la photo, qui a été prise à un moment complexe.

Dans ses mémoires, « Open Book » [“Libro Abierto”]Simpson s’est ouvert à un moment de sa vie où il se réfugiait dans les pilules et l’alcool, selon le magazine People. C’est en novembre 2017 que Simpson a dégrisé.

« Cette personne du matin du 1er novembre 2017 est une version méconnaissable de moi-même. Il avait tellement de connaissance de soi à dévoiler et à explorer. Je savais à ce moment précis que cela me permettrait de retrouver ma lumière, de chanter la victoire dans mon combat intérieur par respect de moi-même et de défier ce monde avec une clarté aiguë. Personnellement, pour ce faire, je devais arrêter de boire de l’alcool parce que mon esprit et mon cœur tournaient dans la même direction et j’étais honnêtement épuisé. Il voulait ressentir la douleur pour pouvoir la porter comme insigne d’honneur. Je voulais vivre comme un leader et briser les cycles pour aller de l’avant – sans regarder en arrière avec regret et remords aucun des choix que j’ai faits et que je ferais le reste de mon temps dans ce beau monde », a écrit Simpson en légende, en partie.

Simpson a admis qu’elle « ne s’aimait pas »

Dans son article franc, Simpson a écrit sur les batailles auxquelles il a été confronté et sur le chemin parcouru. Sur la photo d’accompagnement, la chanteuse portait un sweat rose et blanc et était assise sur une sorte de pouf. Son visage avait l’air un peu rouge et très enflé, et elle avait l’air extrêmement fatiguée.

« Je ne peux pas croire que ça fait 4 [años]! Ça fait 2 au maximum. Je pense que c’est une bonne chose. Ha Il y a tellement de stigmatisation autour du mot alcoolisme ou de l’étiquette d’alcoolique. Le vrai travail à faire dans ma vie était d’accepter l’échec, la douleur, le brisement et l’auto-sabotage. Boire n’était pas le problème. J’étais. Je ne m’aimais pas. Je ne respectais pas mon propre pouvoir. Aujourd’hui, je le fais. Je suis devenu ami avec la peur et j’ai accepté les parties de ma vie qui sont simplement tristes. Je reconnais mon pouvoir personnel avec un courage poignant. Je suis follement honnête et confortablement ouvert. Je suis libre ». Je lisais la légende.

Jessica a obtenu l’aide dont elle avait besoin, mais ce n’était pas facile. Dans ses mémoires, il avoue qu’il est allé en thérapie deux fois par semaine, et qu’il a eu le soutien de sa famille pour s’en sortir. Cependant, une fois qu’elle a réalisé qu’elle « avait besoin d’aide », elle est restée dévouée à son rétablissement.

« Je dois arrêter. Quelque chose doit s’arrêter. Et si l’alcool fait ça et aggrave les choses, alors j’arrête. Jessica se souvient en avoir parlé à un ami, selon People.

«C’était comme si elle était cette petite fille qui a retrouvé sa vocation dans la vie. J’ai trouvé la direction et c’était d’avancer sans crainte. L’honnêteté est difficile, mais c’est la chose la plus gratifiante que nous ayons. Et passer de l’autre côté de la peur est beau », écrit-il dans son livre.

Simpson a été agressé sexuellement dans son enfance

Une chose à laquelle Simpson a dû faire face en tant qu’adulte était l’abus sexuel qu’elle a subi dans son enfance. Selon Gens, Simpson a parlé de l’abus dans ses mémoires. Il a expliqué qu’il avait partagé un lit avec la fille d’un ami de la famille. « Ça a commencé par me chatouiller le dos, puis ça a évolué vers des choses extrêmement inconfortables », a écrit Simpson.

Il y a près de 10 ans, Simpson a révélé qu’il avait parlé à son agresseur – et qu’il avait décidé de lui pardonner. « Il y a environ huit ans, je l’ai confrontée », a déclaré Simpson à Katherine Schwarzenegger Pratt dans l’épisode de podcast « Le cadeau du pardon ». [“El Don del Perdón”] 29 juillet 2020.

« J’y suis allé et j’ai juste dit : « Je sais que vous savez ce qui se passait et je sais que vous étiez maltraité », parce qu’elle était maltraitée par un homme plus âgé. Il était toujours à la maison aussi, donc il ne me touchait jamais, mais je la maltraitais et ensuite elle venait me faire des choses et je me sentais mal pour elle à bien des égards que j’ai autorisé les abus », a partagé Simpson.

